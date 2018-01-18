Facebook-селфі допомогло зловити вбивцю

Копирайт изображения Facebook Image caption На фото видно пояс, який носила Шейенн Антуан за кілька годин до вбивства.

Канадська жінка була засуджена до семи років, за вбивство своєї подруги, завдяки фото з жертвою в мережі Facebook. На знімку поліція виявила знаряддя вбивства.

21-річна Шайенн Роуз Антуан визнала себе винною у вбивстві 18-річної Бріттні Гарголо у березні 2015 року.

Пані Гарголо знайшли задушеною біля сміттєзвалища у місті Саскатун провінції Саскачеван. Біля її тіла лежав ремінь.

Пані Антуан стала підозрюваною, після того, як розмістила селфі з жертвою в мережі Facebook за кілька годин після вбивства.

На ньому вона була одягнена в такий самий пояс, який знайшли на місці вбивства.

Шайен Роуз Антуан зрештою зізналася, що вдарила Гарголо, а потім задушила її.

За її словами, спершу вони з подругою напилися і покурили марихуани, а потім спалахнула суперечка.

Спершу підозрювана казала поліції, що пройшлася з подругою по кількох барах, а потім вони розійшлися. Після цього Антуан, за її словами, пішла побачитись із дядьком.

Правоохоронці використали повідомлення в Facebook, щоб допомогти встановити рух пари в цю ніч.

Та згодом правоохоронці зрозуміли, що повідомлення пані Антуан на Facebook: "Де ти? Як дійшла додому?" - було зумисне надіслане, аби відвести підозри.

Як заявила пані Антуан, вона визнає себе винною, але не пам'ятає, як саме вбила подругу.

"Я ніколи не пробачу собі. Жодні мої слова вже її не повернуть. Мені дуже, дуже шкода", - передала вона через свого адвоката.