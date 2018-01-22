Рахунок за обід у Венеції обурив японських туристів

Копирайт изображения Getty Images Image caption За апетитний обід довелося заплатити захмарну суму

Мер Венеції обурився рахунком у 1100 євро, який заплатили четверо японських туристів за чотири стейки, порцію смаженої риби, воду та обслуговування.

Четверо студентів поскаржились у поліцію після того, як отримали захмарний рахунок у ресторані біля площі Святого Марка.

Троє жінок, що були з ними, пішли до іншого ресторану, але навіть вони заплатили 350 євро за три порції пасти з морепродуктами, повідомляють італійські ЗМІ.

Мер пообіцяв справедливого вирішення інциденту.

"Ми ретельно вивчимо цей епізод, перевіримо, чи була скарга складена належним чином", - написав мер Венеції Луїджі Бруняро у Twitter.

"Якщо ця ганебна історія підтвердиться, ми зробимо усе можливе, щоби покарати відповідальних осіб. Ми завжди за справедливість", - додав посадовець.

Четверо японців поскаржилися в поліцію після повернення до Болоньї, де вони навчаються.

Копирайт изображения AFP Image caption Площа Святого Марка є родзинкою будь-якого туру до Венеції

Італійські ЗМІ не називають ресторану, про який йдеться, але повідомляють, що він належить китаянці.

За справу взявся Марко Гаспарінетті, прес-секретар Форуму мешканців Венеції під назвою Gruppo 25 Aprile.

Він розповів, що об'єднання цього тижня опублікує поради для туристів у Facebook, щоби допомогти їм уникнути такого "знущання".

За його словами, у Венеції було багато випадків, коли туристів обраховували.

"Ми захищаємо місцевих жителів, і той, хто поставив під загрозу добре ім'я Венеції, завдає шкоди всім венеціанцям", - йдеться у твіті групи.