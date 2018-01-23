Китайським робітникам виплатили зарплату цеглою

Копирайт изображения KEREN SU/CHINA SPAN Image caption Багато робітників є вихідцями з гірських районів Китаю

Працівникам цегельного заводу на південному сході Китаю, яким у сумі заборгували близько 90 тисяч юанів (приблизно 14 тисяч доларів США), виплатили зарплатню.

За інформацією агентства "Синьхуа", 30 робітників у провінції Наньчан, погодилися отримати 290 тисяч цеглин за 80 тисяч юанів боргу.

Видання Jiangxi Daily повідомляє, що працівники були мігрантами та приїхали з гірських районів провінції Юньнань і не мали вибору, окрім як жити "при світлі свічок та опалювати дровами".

Після того, як втрутився місцевий відділ праці, працівники погодились отримати цеглу від заводу в обмін на свої неоплачені заробітки.

"Синьхуа" повідомила, що їхній роботодавець, якого не називають місцеві ЗМІ, намагається знайти спосіб виплатити робітникам зароблені 10 тисяч юанів.

Історія викликала жваве обговорення в китайських соцмережах. Зокрема багато користувачів мікроблогу Sina Weibo стурбовані ситуацією.

"Чому робітникам з провінції завжди виплачують із затримкою?" - запитує один користувач.

Інші жартують про "мильні бульбашки" на ринку китайської нерухомості, і кажуть, що ситуація погіршилась настільки, що цегла стала гідною заміною грошей.

Суперечки між робітниками-мігрантами та їхніми роботодавцями особливо часто виникають взимку під час підготовки до китайського Нового року, який цього разу припадає на 16 лютого.

Всекитайська федерація профспілок повідомляє, що допомогла понад 5 млн робітників-мігрантів у Китаї отримати неоплачувану зарплатню на суму 30 млрд юанів (4,5 млрд доларів) за останні п'ять років.