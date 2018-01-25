"Сердита кішка" відсудила $700 тис. за порушення авторських прав

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знаменитий вираз обличчя Грампі Кет зумовлений генетичними вадами

Кішка, що прославилася в інтернеті завдяки своєму знаменитому похмурому вигляду, отримала 710 тисяч доларів США у справі про захист авторських прав у федеральному суді штату Каліфорнія.

Компанія Grumpy Cat Limited подала до суду на власників американської кавової компанії Grenade за порушення договору про використання зображення Grumpy Cat.

Компанія мала право використовувати образ похмурої кішки для продажу свого напою Grumppuccino, але поряд з ним продавала й інші продукти Grumpy.

Кішка, справжнє ім'я якої Соус Тардар (Tardar Sauce), стала шалено популярною 2012 року після того, як її фотографії з'явилися в інтернеті.

Фото кішки, яке вперше опублікував на сайті Reddit брат її власниці, швидко перетворилося на інтернет-мем з кумедними текстовими підписами.

2013 року компанія Grenade Beverage, що належить батькові та сину Ніку і Полю Сендфордам, уклала угоду на суму 150 тисяч доларів США з продажу охолоджених кавових напоїв із зображенням Грампі Кет на упаковці.

Але у 2015 році Grumpy Cat Limited подала на виробника до суду за порушення умов контракту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сестри Бундесен чимало заробили на своїй знаменитій кішці

У позові йшлося, що Grenade Beverage, продаючи смажену каву і футболки Grumppucino, грубо порушила авторські права і товарні знаки компанії, яка управляє правами кішки.

Власники кавової мережі у відповідь заявили, що кішка та її власники не виконували договір зі свого боку, тому що не згадували їхній бренд у соціальних мережах і на телебаченні.

Представників інтересів кішки також звинувачували у тому, що при укладанні контракту була обіцянка, що кішка візьме участь у фільмі, де також знімуться голлівудські актори Вілл Феррелл та Джек Блек, але цього не сталося.

Проте суд став на бік кішки та її власників, наказавши виплатити 710 тисяч доларів США за збитки, завдані через порушення авторських прав і товарних знаків, а також один долар за шкоду, завдану порушенням договору.

Courthouse News повідомляє, що сама знаменита кішка на нетривалий час з'явилася на судовому засіданні, але не була присутня при винесенні рішення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Музеї мадам Тюссо у Сан-Франциско є воскове зображення знаменитої кішки

Кажуть, що унікальний вираз обличчя Грампі Кет зумовлений котячою карликовістю та неправильним прикусом, через який її нижня щелепа висунута вперед.

Завдяки цим вродженим генетичним особливостям шестирічна кішка вже має власну компанію, яка дає права на використання її унікального вигляду для виробництва найрізноманітніших товарів - від календарів і м'яких іграшок до одягу.

Тварина більшу частину свого життя подорожує світом, знімаюється у телешоу, а у 2014 році навіть знялася у головній ролі в голлівудському різдвяному фільмі.