Французи б'ються в чергах за Nutella

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Франції шоколадну пасту продають під слоганом "Nutella збуджує ваш ентузіазм"

У Франції знижки на шоколадну пасту Nutella призвели до бійок за товар у магазинах.

Мережа супермаркетів Intermarché запропонувала 70% знижку на Nutella, знизивши ціну з 4,50 до 1,40 євро. Це створило справжній хаос серед покупців.

Довелося навіть викликати поліцію, щоб вгамувати оскаженілих шанувальників Nutella. Щоправда, правоохоронці скаржаться, що протистояти натовпу було доволі складно.

"Люди були схожі на тварин. Одну жінку тягали за волосся, у іншої була закривавлена рука, а старенька пані "отримала" коробкою по голові", - поділився враженнями з французькими ЗМІ свідок подій.

Працівник одного з магазинів Intermarché розповів регіональній газеті Le Progrès: "Ми намагалися протиснутися між людьми, але вони відштовхували нас".

В багатьох французьких супермаркетах відбулися справжні бійки за цей солодкий продукт.

Щорічно в 160 країнах світу споживають 365 млн кілограмів шоколадно-горіхової пасти Nutella.

Ії в 1940-х роках створила родина Ферреро в італійському П'ємонті - регіоні, що завжди славився своїми лісовими горіхами.

Компанія-виробник заявила, що шкодує про насильство, яке сталося в четвер, однак зазначила, що рішення про знижки супермаркети Intermarché ухвалювали без її участі.