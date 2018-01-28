Японці розважаються, ліплячи дивовижних сніговиків
- 28 січня 2018
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У Японії пройшли найсильніші снігопади за чотири роки, і місцеві мешканці користаються цим на повну!
Попри мороз, токійці висипали на вулиці, аби поліпити сніговиків.
І не просто банальних округлих сніговиків із морквинками замість носа! Ні, ці скульптури вражають своєю вигадливістю і майстерністю.
Люди черпали натхнення і з улюблених фільмів, і з відеоігор на кшталт "Зоряних воєн" і "Покемонів".
Ось добірка незвичних сніговичків, знайдених у соцмережах.
Почнімо з ретельно виліплених міньонів!
ナカマ〜^_^#雪像 #一人雪祭り #雪だるま職人 #雪だるま #ミニオン #ミニオンズ #ボブ #スチュアート #ケビン #minions #怪盗グルー pic.twitter.com/ZYj9lOE6E1— 雪だるま職人としにゃん (@mokomoko_2015) 14 січня 2018 р.
Кінець Twitter допису , автор: @mokomoko_2015
А ось - красуня-панда!
A post shared by peihua LONG (@ph.long_) on
Кінець Instagram допису , автор: ph.long_
"Зоряні війни". Джабба.
銀河を股にかけるギャングスター作ってたら会社遅刻したお🙇✨✨✨ . シャチョーにこの写真見せたら許してくれたお🙇🙇✨✨✨ . . おはようございます🙆✴ . . #全部雪のせいだ#ジャバザハット#雪像#starwars#jabbathehut#snowart#朝日
A post shared by 牧 (@marolien2) on
Кінець Instagram допису , автор: marolien2
А від цього Годзілли віє крижаним жахом!
#我が家の #雪だるま #雪像 #GODZILLA #父の力作 pic.twitter.com/zmYTGK0yQJ— ★ちーこ★ (@chiiiiiko1980) 22 грудня 2017 р.
Кінець Twitter допису , автор: @chiiiiiko1980
Ну як же без Тоторо? Було багато, багато Тоторо.
Кінець Instagram допису , автор: lucyco73
Цю дівчинку сніговий Снупі щось не вразив. А вас?
今年はスヌーピーになりました。 キティとトトロは４年前のです。 #雪像#大雪#町田市
A post shared by 田邊 慶一郎 (@keith.tanabe) on
Кінець Instagram допису , автор: keith.tanabe
І звісно, Хеллоу Кітті.
hello(ﾐ･｡･ﾐ)🧡 * #snow #japan #HELLOKITTY #hellokitty #雪だるま #ゆきだるさん #⛄️ @hellokitty thanks❤️
A post shared by KUMI💋 (@__kumidieng__) on
Кінець Instagram допису , автор: __kumidieng__