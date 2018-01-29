Мийник вікон врятував мурал Banksy

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через 48 годин після того, як на офіційній сторінці Banksy в Instagram з'явилося це графіті, хтось його замалював.

Зіпсований мурал художника Banksy на мосту в місті Халл врятували завдяки засобу "Вайт-спірит".

На трафаретному малюнку зображена дівчинка, яка тримає дерев'яний меч, до якого прикріплений олівець. Поруч напис: "Домалювати розвідний міст!"

Мурал побілили невідомі в неділю ввечері, але Джейсон Фанторп відмив його водою і за допомогою розчинника.

Міська рада Халла накрила малюнок захисною плівкою.

Пан Фанторп сказав, що "не міг просто сидіти й не намагатися допомогтиф" після того, як побачив, що мурал пошкодили.

"Я йшов спати, коли побачив, що мурал замалювали, тоді ж хтось сказав, що фарба ще досі волога", - сказав він.

"Попри те, що хтось любить, а хтось ненавидить Бенксі, він престижний у всьому світі, він подарував місту своє мистецтво".

Пан Фанторп працює прибиральником вікон, у нього є свої драбини та інше обладнання. За допомогою них йому і вдалося відмити стінопис.

Він сказав, що намагався спочатку зняти фарбу водою, аби не пошкодити малюнок Бенксі. Але пізніше чоловік зрозумів, що вода не допомагає, і взяв розчинник "Вайт-спірит".

Пан Фанторп повідомив, що до нього долучилися інші люди, аби допомогти.