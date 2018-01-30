У швейцарському університеті запроваджують ступінь з йодля

Копирайт изображения VALERIANO DI DOMENICO/AFP/GETTY IMAGES Image caption У Швейцарії - нова хвиля популярності йодля

Виконавці йодля у Швейцарії мають щось заспівати після новини, що університет відкриває новий напрямок - виконання альпійського йодля.

Університет прикладних наук та мистецтв Люцерна відкриває ступінь бакалавра (три роки навчання) та магістра (два роки навчання) з альпійської вокальної техніки.

Заняття розпочнуться у 2018-19 навчальному році.

Йодль - наспіви альпійських горців - це форма співу, яка характерна переходами від грудного низького регістра голосу до високого фальцету.

Йодль традиційно використовували швейцарські пастухи, щоб спілкувалися в горах, але згодом наспіви адаптували музиканти через їх розважальний потенціал.

Університет Люцерна - перший в Швейцарії навчальний заклад, який запроваджує ступінь з йодля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Члени групи з йодля "Шуппель"

Курс очолюватиме Надя Ресс, призерка конкурсів з виконання йодля, яка має власну академію в Цюриху.

Майкл Кауфманн, керівник музичного відділу університету, розповів, що він хвилюється через відкриття нового напрямку.

"Ми давно мріяли запропонувати йодль в університеті, а з Надею Ресс - ми отримали перший номер у цій техніці, це успіх для нас", - цитує його швейцарська газета St Galler Tagblatt.

Окрім технік вокального виконання, студенти вивчатимуть теорію та історію музики, а також бізнес.

Набір на програму відкривають 28 лютого. Оберуть трьох чи чотирьох студентів.

Виконання йодля наразі відроджується у Швейцарії. У 2014 році уряд країни заявив, що планує подати йодль на отримання статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Хоча раніше список спадщини обмежувався будівлями та об'єктами природної краси, тепер він поширюється на "нематеріальну спадщину".

До спадщини ЮНЕСКО зокрема зарахували іспанські танці фламенко та індонезійський розпис по батику.