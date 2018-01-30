Чорних котів не беруть з притулків, бо вони “погано виходять на селфі”

Копирайт изображения Getty Images

Потенційні власники цураються чорних котів, тому що вони "погано виходять" на селфі. Про це розповіла засновниця притулку для котів.

У притулку Moggery, що в Бристолі, вирішили запропонувати безкоштовну стерилізацію для чорних котів, щоб зменшити кількість небажаних кошенят.

Засновниця центру Крістін Байка каже, що ситуація "найсерйозніша" за останні 20 років.

У Королівському товаристві захисту тварин від жорстокого поводження повідомили, що їм найчастіше доводиться піклуватись про чорних і чорних з білим, ніж про котів з іншим забарвленням шерсті.

На пошуки нової домівки для чорної чи чорної з білим кішки, в середньому йде 10 днів більше, ніж для рудого хвостатого.

Крістін Байка очолює притулок Moggery останні двадцять років і каже, що завжди було важче прилаштувати чорних котів і кошенят, але зараз ситуація значно погіршилась.

"Тепер стає складніше, тому що люди проживають своє життя в селфі. Чорні кішки зараз менш популярні, тому що вони погано виходять на світлинах", - сказала вона BBC.

"Коли люди дзвонять мені, вони скажуть: будь-який колір, крім чорного", - розповідає пані Байка.

На сьогодні всі 40 "довгожителів" притулку - мають чорне забарвлення, серед них і Оксамит, який проживає тут 14 років.

Тож у центрі, яким керують волонтери, пропонують безкоштовну стерилізацію для чорних котів у Бристолі у лютому.

"Дизайнерські кошенята"

Пані Байка зазначила, що також люди надають перевагу "гостроносим" котам.

"Люди хочуть дизайнерських кошенят", - сказала вона.

Зоозахисниця наголошує, що найголовніше - знайти дружнього котика.

Тим часом користувачі Twitter почали захищати своїх чорнявих улюбленців. Власники чотирилапих переконують, що чорні кішки можуть бути фотогенічні.

Пропустити Twitter допис , автор: @IsabelHardman Read today that people don’t want to adopt black cats as they’re not easily Instagrammable. A load of tosh: our RSPCA black cat thinks she’s in a Vogue photo shoot and more importantly is supremely affectionate pic.twitter.com/XqJpiD1B9c — Isabel Hardman (@IsabelHardman) 30 січня 2018 р.

Науковий співробітник Королівського товариства захисту тварин Джейн Тайсон закликав людей вийти за рамки того, як виглядає тварина.

"Колір їхньої шерсті не впливає на те, скільки любові вони можуть дати ", - каже вчений.

Як зробити ідеальне селфі з чорною кішкою

Копирайт изображения iStock