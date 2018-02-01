Жінка стала зіркою інтернету через випадкове фото з Бейонсе

Копирайт изображения @Beyonce / Instagram Image caption Фото з Бейонсе та Сьюзан Монаган стало вірусним на Інстаграм

Сьюзан Монаган стала інтернет знаменитістю через випадкову зустріч зі співачкою Бейонсе та її чоловіком репером "Jay-Z". Це сталося в готелі Нью-Йорка, напередодні церемонії нагородження Греммі.

Момент зустрічі потрапив на фото. На ньому жінка дивиться на зіркову пару з великими очима і відкритим ротом.

Після того, як Бейонсе розмістила знімок в Інстаграм, його вподобало більш як 4,5 млн людей.

"Я вважаю, що вона опублікувала це фото для мене", - розповіла пані Монаган виданню "The Boston Globe" і додала: "Тож тепер люди мені повірять!"

Пані Монаган розповіла, що приїхала до Нью-Йорка на конкурс з гімнастики її онуки. А на зіркову пару натрапила випадково, коли поверталася в номер із сімейного обіду.

Спочатку вона помітила Jay-Z, але не могла зрозуміти, чому він виглядав настільки знайомим. Потім вона помітила Бейонсе.

"О боже! Ніхто мені не повірить" - поділилася Сьюзан Монаган своєю першою реакцією на зіркову пару.

Ці слова вона повторила для співачки, яка у відповідь лише посміхнулася.

"Мені здалося, що вона промовляє мені - не хвилюйся, все буде добре!» - додала пані Монаган.

"Присягаюся, я відчула, що мене обійняв ангел!"- розповіла Сьюзан Монаган.