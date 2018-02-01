Жінку із "заспокійливим" павичем не пустили на літак

Копирайт изображения PICTURE VIA THEJETSET.TV Image caption Незвичайний пасажир привернув увагу багатьох людей

Жінці заборонили взяти з собою на борт рейсу United Airlines великого павича, якого вона взяла з собою для "емоційної підтримки".

Останнім часом авіакомпанії дозволяють пасажирам з психічними або емоційними проблеми безкоштовно брати на борт тварин, які їх заспокоюють.

Як повідомляє Lve and Let Fly, мандрівниця ладна була купити квиток для птаха.

Однак авіакомпанія відмовилася пускати птаха на літак в аеропорті Ньюарк в Нью-Джерсі, заявивши, що його вага та розміри не відповідають правилам перевезення.

В United Airlines кажуть, що пасажирці пояснили це завчасно, ще до того, як вона прибула на летовище.

Власниця павича планувала полетіти з ним до Лос-Анджелеса.

Після шести годин очікування в аеропорту жінка разом з птахом вирішила поїхати наземним транспортом.

Куплена для мистецтва

Павич на ім'я Декстер належить мисткині Вентіко, що живе у Брукліні. Вона документує своє життя в соціальних мережах.

Художниця, справжнє ім'я якої невідомо, сказала онлайн-виданню, що пернатий гігант "дійсно змінив її життя на краще".

Копирайт изображения PICTURE VIA THEJETSET.TV Image caption Власниця павича на прізвисько Декстер планувала з ним полетіти до Лос-Анджелеса

Вона спочатку купила Декстера та паву на прізвисько Етта для мистецької інсталяції. Згодом знайшла їм новий будинок, з якого Етта та її потомство зникли.

Така втрата позначилась на поведінці Декстера. Вентіко вирішила його забрати, коли дізналась, що птах живе в гаражі.

Після невдалого тимчасового перебування на заміській нью-йоркській фермі, Вентіко нарешті вирішила перевезти Декстера до своїх апартаментів у Брукліні.

Зараз вона залучає птаха до фотографування і мистецьких заходів.

Вентіко "не хоче травмувати" павича, а тому намагається не перевозити його в громадському транспорті, зокрема в метро.

Тварини в повітрі

Авіалінії дозволили деяким пасажирам з емоційними або психічними проблемами брати на борт тварин, які залучені до терапії.

Однак кількість тварин "для емоційної підтримки" за останні роки зростає. А це наштовхує на думку, що люди зловживають системою.

2014 року жінку на рейсі US Airways супроводжувала свиня на прізвисько Хобі. Тварина випорожнилась і розверещалась, перш ніж літак злетів.

Мандрівниця Джоді Смоллі з Сіетла облетіла шпальти видань, коли взяла індичку на передріздвяний рейс додому 2015 року.

Циніки були здивовані, дізнавшись, що незабаром птах летів рейсом назад - і навіть у спеціальних підгузках для птахів.