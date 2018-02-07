Тюленя створило затор на дорозі в Шотландії

Копирайт изображения THE ARC RESCUE CENTRE

На північному сході Шотландії в графстві Абердиншир утворився затор після того, як одну з прибережних доріг намагалося переповзти дитинча тюленя.

Тюленя, якому приблизно 4-5 тижнів, побачила місцева мешканка, яка поверталася додому зі школи з дитиною.

За її словами, вона помітила, що водії на зустрічній смузі почали сигналити їй фарами і махати руками, щоб вона сповільнила хід.

"Я намагалася зрозуміти, що відбувається, і раптом побачила щось на дорозі. Я зупинилася і зрозуміла, що це дитинча тюленя", - розповіла вона ВВС.

Жінка під'їхала ближче до тюленя і увімкнула аварійну сигналізацію, щоби попередити водіїв, що їхали за нею.

Копирайт изображения SJOUKJE TERPSTRA Image caption Тюленя відповзло від моря приблизно на кілометр

Подруга жінки, яка проїжджала повз, зупинила свій автомобіль з іншого боку дороги, і обидві жінки намагалися зрозуміти, як допомогти дитинчаті.

"Тюленя спробувало виповзти на середину дороги, і нам довелося стримувати його на місці килимком з авто, укус тюленя - справа серйозна", - розповіла жінка.

На заклик про допомогу тюленяті відгукнулися місцеві організації, які займаються захистом тварин.

Першими на місце події приїхали поліцейські, і відгородили дитинча від роззяв.

Копирайт изображения Alamy Image caption Тварину помістили до спеціальної сумки-переноски для тюленів

Рятувальники розповіли, що зі здоров'ям тюленяти все гаразд, окрім порізів на ластах, які геть не призначені для пересування твердим покриттям.

Тюленя перебувало на кілометровій відстані від моря. Ймовірно, кажуть фахівці, воно потрапило на берег під час припливу і не встигло повернутися разом з відливом.

Дитинча доправили до центру порятунку диких тварин, де його ласти підлікують, а потім випустять в море.