Зимова Олімпіада: норвежці помилково замовили 15 тисяч яєць

Копирайт изображения Getty Images Image caption Норвегія на Зимові ігри відправила 109 спортсменів

Це ж так просто замовити 1,5 тис. яєць, щоб нагодувати голодних норвезьких спортсменів на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Але щось пішло не так.

Спочатку треба зайти на Google Translate, щоб перекласти замовлення на корейську та відправити його в місцевий супермаркет.

Саме за такою схемою працювали шеф-кухарі для олімпійської збірної Норвегії, от тільки в результаті їм доставили 15 тис. яєць.

Кухарі звинувачували в помилці електронного перекладача. Але, здається, одруківка теж могла спричинити помилку.

Шеф-кухар Стале Йохансен розповів норвезькій газеті Aftenposten, що, на щастя, команда змогла повернути зайві 13,5 тис. яєць.

Пропустити Twitter допис , автор: @tronderavisa OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: 😁 pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy — Trønder-Avisa (@tronderavisa) 3 лютого 2018 р.

Незрозуміло, як сталася помилка, але корейський журналіст BBC Девід Канн розповідає, що у Південній Кореї інша система підрахунку й одруківка могла спричинити помилку.

Ось різниця між повним написанням корейською мовою 1500 і 15000:

Тор Овребо, голова норвезької команди, здається, згоден: "На замовленні був додатковий нуль - від 1,5 тис. до 15 тис., - сказав він на прес-конференції у південнокорейському місті Пхьончхан у четвер, додавши, що це "невелика проблема".

Норвегія відправила 109 спортсменів для участі в Зимових іграх. Інцидент із замовленням яєць стався минулого тижня, але лише зараз він привернув увагу широкого загалу.

Труднощі з перекладом виникають не лише у норвежців.

Минулого року ізраїльська поліція заарештувала палестинця через його пост у Facebook. Чоловік написав арабською "Доброго ранку", а от на івриті словосполучення переклали неправильно як "нападай на них".