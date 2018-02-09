У Британії валентинки "для чоловіка" дорожчі, ніж "для дружини"

Image caption Листівки як дві краплі води, а от ціни - різні

Британців обурила різна ціна на листівки, які однакові за виглядом, але різні за ціною в залежності від напису - "для дружини" чи "для чоловіка". У мережі британських супермаркетів Sainsbury пообіцяли продавати листівки по однаковій ціні, коли з'ясувалось, що валентинки для "чоловіка" дорожчі, ніж для "дружини".

Листівка до Дня святого Валентина для "дружини" коштує 2 фунти, а от для "чоловіка" - 2,5 фунта, хоча вони виглядають як дві краплі води.

Різні в ціні листівки ВВС знайшла в місті Сток-он-Трент, але повідомляють, що їх продавали по всьому регіону Мідлендс.

У супермаркеті запевнили, що обидві валентинки коштуватимуть по 2 фунти з четверга.

Слухачі BBC Radio Stoke сказали, що така ситуація "шокує", а покупці з міста Генлі вважають, що це "несправедливо", і жінок "обкрадають".

Професор Панос Сусуніс, викладач з економіки та фінансів Кільського університету, вважає, що вища ціна може бути зумовлена жіночими купівельними звичками.

"Роздрібні продавці вважають, що жінки готові витрачати більше грошей на валентинки. Тому вони й оцінили їх дорожче", - сказав він.