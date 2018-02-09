У Болівії для самотньої жаби Ромео шукають подругу

Копирайт изображения AFP Image caption Ромео живе в природознавчому музеї міста Кочабамба і має лише п'ять років, щоб зберегти свій вид

У Болівії природоохоронці по всій країні щосили шукають подругу для бездітного самця жаби, який, на їхню думку, може бути останнім представником свого виду.

Для 10-річного водного самця жаби Sehuencas на прізвисько Ромео безуспішно шукали приятельку впродовж останніх дев'яти років.

На одному з сайтів для знайомств для нього створили профіль, де вказано: "шукаю свою Джульєтту".

Зараз вчені досліджують струмки та річки, щоб знайти самку, з якою можна розпочати програму розведення.

"Ми не хочемо, щоб він втрачав надію", - заявив природоохоронець Артуро Муноз агентству AFP.

Науковцям треба поспішати, оскільки водні жаби Sehuencas живуть не більше ніж 15 років.

Це означає, що Ромео, який мешкає в акваріумі в природознавчому музеї міста Кочабамба, має близько п'яти років, щоб зберегти свій вид.

Копирайт изображения MATCH Image caption Для Ромео створили профіль на сайті знайомств

У рамках кампанії по збору коштів, щоб знайти пару для самця, на сайті знайомств Match створили профіль для Ромео. Як і годиться, зі світлиною та важливою інформацією.

"Я буквально останній зі свого виду. Зазвичай, я проводжу вечори вдома, спостерігаючи за водою навколо мене", - зазначено в профілі.

"Мені просто потрібна така жаба Sehuencas, як і я. Або ж моє існування, як ми знаємо, закінчиться", - додають від імені Ромео.