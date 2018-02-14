Чоловік на світлофорі в Тайвані отримав подружку

Копирайт изображения FTV NEWS Image caption Після 18 років самотності чоловік зі світлофора отримав подружку

Маленькі зелені та червоні чоловіки на світлофорах, що встановлені на півдні Тайваню, отримали подруг напередодні Дня святого Валентина.

Перші з 40 пішохідних знаків з новим дизайном "пари" встановили 13 лютого в південному окрузі Піндун, повідомляє портал Taiwan News.

На нових світлофорах зображено червоного чоловіка, що навколішки освідчується своїй дівчині, а зелений - тримає за руку свою дівчину і переходить дорогу.

У грудні дизайн нових світлофорів показали поліції округу. Того ж місяця вони підтвердили наміри встановити світлофори по всьому округу 2018 року, щоб нинішні "самотні" прилади, яким по 18 років, стали "привабливішими".

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Мер округу Пен Менан розповів Taiwan News, що новий дизайн "наголошує, що Піндун - це округ, що наповнений любов'ю".

Дизайнер Чен Да-Вей додає, що нова тема містить елемент безпеки, мовляв вона "привертатиме увагу" та заохочуватиме молодь поліпшувати обізнаність про безпеку руху.

Тайвань - не перший регіон, який змінює дизайн світлофорів.

Так на одному з світлофорів в Утрехті, що в Нідерланди, зображено персонажа мультфільмів кролика Міффі - в знак поваги його творцеві, місцевому художнику Діку Бруну.

А в австралійському Мельбурні на приладах, встановлених у березні 2017 року, зобразили дівчину, щоб сприяти подоланню гендерних упереджень.