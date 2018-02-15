У Китаї жінка полізла у сканер разом з речима

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Хвилюєтеся, аби ваші речі не вкрали під час перевірки безпеки? Щоб не допустити цього, одна китаянка приєдналася до своєї сумки в рентгенівському пристрої для багажу.

Персонал залізничного вокзалу в місті Дунгуань на півдні Китаю був спантеличений, побачивши на моніторах людський силует.

Цей дивний інцидент стався в неділю, коли транспорт був переповнений через наближення Китайського нового року.

Злізши з конвеєрної стрічки, жінка перевірила свої сумки й пішла геть.

На незвичних рентгенівських знімках видно, як жінка в туфлях на високих підборах стоїть рачки над своїм багажем.

Чому жінка так хвилювалася за свою сумку, невідомо. Але у Китаї багато людей везуть великі суми грошей, коли повертаються додому на Китайський новий рік.

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Як видно на відео, пасажирка поклала свою валізу на конвеєрну стрічку і спробувала пройти через сканер безпеки з невеликою сумочкою.

Але їй сказали, що через рентгенівський апарат мають пройти всі речі. Жінка не схотіла розлучатися з сумочкою і полізла в апарат разом з нею.

Відтоді співробітники залізничної станції в Дунгуані радять пасажирам не лізти у рентгенівські апарати, бо випромінення може бути шкідливим, повідомляють місцеві ЗМІ.