У Китаї жінка полізла у сканер разом з речима

  • 15 лютого 2018
X-ray image of woman with her handbag Копирайт изображения Pear Video

Хвилюєтеся, аби ваші речі не вкрали під час перевірки безпеки? Щоб не допустити цього, одна китаянка приєдналася до своєї сумки в рентгенівському пристрої для багажу.

Персонал залізничного вокзалу в місті Дунгуань на півдні Китаю був спантеличений, побачивши на моніторах людський силует.

Цей дивний інцидент стався в неділю, коли транспорт був переповнений через наближення Китайського нового року.

Злізши з конвеєрної стрічки, жінка перевірила свої сумки й пішла геть.

На незвичних рентгенівських знімках видно, як жінка в туфлях на високих підборах стоїть рачки над своїм багажем.

Чому жінка так хвилювалася за свою сумку, невідомо. Але у Китаї багато людей везуть великі суми грошей, коли повертаються додому на Китайський новий рік.

Копирайт изображения Pear Video

Як видно на відео, пасажирка поклала свою валізу на конвеєрну стрічку і спробувала пройти через сканер безпеки з невеликою сумочкою.

Але їй сказали, що через рентгенівський апарат мають пройти всі речі. Жінка не схотіла розлучатися з сумочкою і полізла в апарат разом з нею.

Відтоді співробітники залізничної станції в Дунгуані радять пасажирам не лізти у рентгенівські апарати, бо випромінення може бути шкідливим, повідомляють місцеві ЗМІ.

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