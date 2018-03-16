Гокінг і "Сімпсони": за що вчений обожнював мультсеріал?

Копирайт изображения Twentieth Century Fox Image caption Серія "Сімпсонів" за участі Стівена Гокінга

Один зі сценаристів "Сімпсонів" розповів ВВС, що вчений Стівен Гокінг був великим шанувальником мультфільму і навіть брав участь в озвученні деяких його серій.

Метт Селман ще 1999 року написав перший з декількох епізодів мультфільму, в якому був присутній персонаж Гокінга.

Сценарист називає вченого "прекрасною людиною".

У епізоді професор Гокінг з'являється, щоб врятувати спільноту людей з високим рівнем IQ зі Спрингфілда від натовпу.

Гокінг п'є пиво з Гомером, а потім вони з'ясовують, що у вченого є боксерська рукавичка на пружинках, а лопаті гелікоптера сховані в його інвалідному візку.

"Тож він дістався до студії звукозапису, помістив сценарій у свій комп'ютер, а потім його комп'ютер озвучив текст. І ми це записали", - згадує співпрацю з Гокінгом сценарист.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метт Селман

За словами Метта Селмана, професор Гокінг був стурбований лише одним моментом: він не хотів, щоб його зображали п'яним у сцені в барі.

Це був початок співпраці вченого з мультфільмом.

Пан Гокінг з'явився у "Сімпсонах" ще кілька разів і називав анімаційний серіал "найкращою передачею на американському телебаченні".

"Я думаю, що з передачею його пов'язувало те, що в передачі ми мали дуже цікаву, наукову та інтелектуальну точку зору", - розповідає Метт Селман.

Один з найвідоміших фізиків-теоретиків, британський вчений Стівен Гокінг помер 14 березня у віці 76 років у себе вдома у Кембриджі.