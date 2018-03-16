Гокінг і "Сімпсони": за що вчений обожнював мультсеріал?
Один зі сценаристів "Сімпсонів" розповів ВВС, що вчений Стівен Гокінг був великим шанувальником мультфільму і навіть брав участь в озвученні деяких його серій.
Метт Селман ще 1999 року написав перший з декількох епізодів мультфільму, в якому був присутній персонаж Гокінга.
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Сценарист називає вченого "прекрасною людиною".
У епізоді професор Гокінг з'являється, щоб врятувати спільноту людей з високим рівнем IQ зі Спрингфілда від натовпу.
Гокінг п'є пиво з Гомером, а потім вони з'ясовують, що у вченого є боксерська рукавичка на пружинках, а лопаті гелікоптера сховані в його інвалідному візку.
"Тож він дістався до студії звукозапису, помістив сценарій у свій комп'ютер, а потім його комп'ютер озвучив текст. І ми це записали", - згадує співпрацю з Гокінгом сценарист.
За словами Метта Селмана, професор Гокінг був стурбований лише одним моментом: він не хотів, щоб його зображали п'яним у сцені в барі.
Це був початок співпраці вченого з мультфільмом.
Пан Гокінг з'явився у "Сімпсонах" ще кілька разів і називав анімаційний серіал "найкращою передачею на американському телебаченні".
"Я думаю, що з передачею його пов'язувало те, що в передачі ми мали дуже цікаву, наукову та інтелектуальну точку зору", - розповідає Метт Селман.
Один з найвідоміших фізиків-теоретиків, британський вчений Стівен Гокінг помер 14 березня у віці 76 років у себе вдома у Кембриджі.