Гокінг і "Сімпсони": за що вчений обожнював мультсеріал?

  • 16 березня 2018
Стівен Гокінг Копирайт изображения Twentieth Century Fox
Image caption Серія "Сімпсонів" за участі Стівена Гокінга

Один зі сценаристів "Сімпсонів" розповів ВВС, що вчений Стівен Гокінг був великим шанувальником мультфільму і навіть брав участь в озвученні деяких його серій.

Метт Селман ще 1999 року написав перший з декількох епізодів мультфільму, в якому був присутній персонаж Гокінга.

Сценарист називає вченого "прекрасною людиною".

У епізоді професор Гокінг з'являється, щоб врятувати спільноту людей з високим рівнем IQ зі Спрингфілда від натовпу.

Гокінг п'є пиво з Гомером, а потім вони з'ясовують, що у вченого є боксерська рукавичка на пружинках, а лопаті гелікоптера сховані в його інвалідному візку.

"Тож він дістався до студії звукозапису, помістив сценарій у свій комп'ютер, а потім його комп'ютер озвучив текст. І ми це записали", - згадує співпрацю з Гокінгом сценарист.

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Image caption Метт Селман

За словами Метта Селмана, професор Гокінг був стурбований лише одним моментом: він не хотів, щоб його зображали п'яним у сцені в барі.

Це був початок співпраці вченого з мультфільмом.

Пан Гокінг з'явився у "Сімпсонах" ще кілька разів і називав анімаційний серіал "найкращою передачею на американському телебаченні".

"Я думаю, що з передачею його пов'язувало те, що в передачі ми мали дуже цікаву, наукову та інтелектуальну точку зору", - розповідає Метт Селман.

Один з найвідоміших фізиків-теоретиків, британський вчений Стівен Гокінг помер 14 березня у віці 76 років у себе вдома у Кембриджі.

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Image caption Стівен Гокінг помер 14 березня 2018 року у віці 76 років

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