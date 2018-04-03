В Узбекистані вкрадене теля везли автомобілем класу люкс

Копирайт изображения BUKHARA POLICE Image caption У багатьох виникає питання, як вдалось загнати бичка у автомобіль

Поліція Узбекистану затримала двох чоловіків за крадіжку худоби, впіймавши їх з телям на задньому сидінні дорогого автомобіля.

Поліція в узбецькій провінції Бухара розслідувала заяву місцевого фермера, у якого зникла худоба, та змогла відстежити двох підозрюваних, повідомляють місцеві ЗМІ.

Щоб не викликати підозри, чоловіки перевозили вкрадену худобу, зокрема і бичків, в автомобілі Malibu Chevrolet, заявили у місцевій поліції. Автомобіль належав одному з викрадачів.

Автомобілі цієї американської марки популярні в Узбекистані, де материнська компанія General Motors має завод.

Автомобілі настільки популярні, що у 2013 році за можливість оплатити придбання автомобіля виникала справжня тиснява.

Копирайт изображения BUKHARA POLICE Image caption Варість авто складає близько 30 тисяч доларів

Зараз купити автомобілі Chevrolet набагато простіше, проте модель Malibu досі є люксовою.

Це найдорожча з моделей, які виробляються в країні, де компанія GM Uzbekistan є монополістом.

Таке авто коштує близько 30 тисяч доларів США - у сотні разів більше середньої місячної платні у країні.

Історія розважила узбеків, які активно пишуть про це у соцмережах.

"Нарешті корова виглядає щасливою", - пише один з користувачів Facebook. "Звичайно, викрали на автомобілі Malibu, як наречену", - пожартував інший.

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