В Узбекистані вкрадене теля везли автомобілем класу люкс
Поліція Узбекистану затримала двох чоловіків за крадіжку худоби, впіймавши їх з телям на задньому сидінні дорогого автомобіля.
Поліція в узбецькій провінції Бухара розслідувала заяву місцевого фермера, у якого зникла худоба, та змогла відстежити двох підозрюваних, повідомляють місцеві ЗМІ.
Щоб не викликати підозри, чоловіки перевозили вкрадену худобу, зокрема і бичків, в автомобілі Malibu Chevrolet, заявили у місцевій поліції. Автомобіль належав одному з викрадачів.
Автомобілі цієї американської марки популярні в Узбекистані, де материнська компанія General Motors має завод.
Автомобілі настільки популярні, що у 2013 році за можливість оплатити придбання автомобіля виникала справжня тиснява.
Зараз купити автомобілі Chevrolet набагато простіше, проте модель Malibu досі є люксовою.
Це найдорожча з моделей, які виробляються в країні, де компанія GM Uzbekistan є монополістом.
Таке авто коштує близько 30 тисяч доларів США - у сотні разів більше середньої місячної платні у країні.
Історія розважила узбеків, які активно пишуть про це у соцмережах.
"Нарешті корова виглядає щасливою", - пише один з користувачів Facebook. "Звичайно, викрали на автомобілі Malibu, як наречену", - пожартував інший.
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