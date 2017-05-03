Снимок модели Playboy на священной горе возмутил маори

Копірайт зображення Instagram

Сняться на вершине горы - казалось бы, удачная идея для тех, кто стремиться сделать хорошее фото для своего Facebook или Instagram.

А если вы модель Playboy, на которую подписаны в соцсетях 300 тыс. пользователей, почему бы еще и не раздеться при этом?

Именно это сделала Джейлин Кук, поднявшись на гору Таранаки в Новой Зеландии.

Однако местные маори посчитали этот шаг крайне неуместным - верхушка этого вулкана для них священна.

"Это все равно, что кто-то зашел бы в собор святого Петра в Ватикане и снял обнаженное фото", - сказал BBC Деннис Нгаваре, представитель местных маори.

"Это священное место, и подобные вещи просто очень неуместны", - добавил он.

Священный предок

Фото Кук, которая поднялась на гору вместе с партнером, было сделано несколько дней назад.

Оно появилось в ее аккаунте в Instagram и собрало около 10 тыс. лайков. Джейлин Кук - сама из Новой Зеландии.

Копірайт зображення Huw Evans picture agency

"Люди могут сказать: это лишь камни и земля, и как их можно осквернить?" - говорит Нгаваре.

Но маори считают вулкан местом захоронения основателя своего племени - и сам вулкан считают предком.

Обычно даже просто подниматься на гору считается неуместным. Это делают крайне редко для церемониальных целей.

С тех пор, как страну колонизировали британцы, местное племя мало что решало относительно горы. Сегодня маори приходится мириться с тем, что туристы хотят вскарабкаться на красивый вулкан.

"Мы просто просим людей проявлять уважение. Этот случай - лишь один из ряда раздражающих примеров, когда люди не знают, как вести себя на горе", - объясняет представитель местных маори.

Председатель местного округа Нейл Волцке соглашается, что поступок модели был неуместным.

"Не думаю, что это изображение само по собе обидное - просто такое неуместно снимать на вершине горы Таранаки, так как это место имеет большое значение для маори", - рассказал он BBC.

Копірайт зображення TIM STEWART NEWS LIMITED

Это уже не первый случай, когда фото обнаженных людей в горах вызывает негативную реакцию.

В июне 2015 года поведение группы западных туристов на горе Кинабалу в Малайзии вызвало волну возмущения. В частности, некоторые возложили на них ответственность за с произошедшего после этого мертоносное землетрясение.

Туристам разрешили покинуть Малайзию только после суда и штрафа. Кроме того, несколько дней они провели в тюрьме.