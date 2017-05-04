Ученые: розмарин может помочь сдать экзамен

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С приближением сезона экзаменов британские ученые провели исследование, которое показало, что запах розмарина улучшает память.

Как свидетельствуют эксперименты, учащиеся, работавшие в комнате с ароматом розмарина (в виде эфирного масла), показали на 5-7% лучше результаты тестов на запоминание.

Тестирование взрослых показало похожий результат, говорит доктор Марк Мосс из Нортумбрийского университета.

По его словам, это исследование подтвердило традиционные представления о розмарине.

Розмарин издавна ассоциировался с памятью, говорит он.

Древнегреческие студенты приходили на экзамены в розмариновых венках, а Офелия в шекспировском "Гамлете" говорит: "Вот розмарин, это для памяти".

Растительная сила

Исследование, которое на этой неделе презентует на ежегодной конференции Британского психологического общества, созвучно с "народной мудростью" в том, что розмарин полезен для памяти.

Под руководством д-ра Мосса и Виктории Эрл, 40 учащихся в возрасте 10-11 лет прошли серию тестов на запоминание. Для этого их разместили в двух разных комнатах - с ароматом розмарина и без него.

Ученики не знали, что цель исследования - установить связь между памятью и определенным запахом. По словам д-ра Мосса, результаты учеников из ароматизированной комнаты оказались на 5-7% лучше.

Это небольшое тестирование продолжило тему предыдущего исследования с участием взрослых, которое тоже подтвердило связь между розмарином и памятью.

Итак, утверждает д-р Мосс, розмарин влияет как на взрослых, так и на детей.

Впрочем, отмечает он, уровень воздействия зависит от конкретного человека; некоторые люди, похоже, совсем не подвержены такому влиянию.

"Электрические импульсы"

Ощущение запаха у человека очень мощное, объясняет д-р Мосс. Обонятельные рецепторы отправляют сигналы в мозг, запуская цепную реакцию.

В мозге есть нейромедиаторы, связанные с памятью, и именно на них влияют запахи, считает исследователь.

Он описывает это "почти как медикаментозное воздействие", когда мозг реагирует на вдыхание определенных веществ.

"Возможно, ароматы влияют на электрические импульсы в мозге или же делают возможным усвоение фармакологически активных веществ у взрослых", - говорит он.

Следующим шагом, по его словам, должно быть расширение исследования и "проведение широкомасштабного тестирования возможностей использования ароматов в образовательном процессе".