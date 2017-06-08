Обама и Трюдо пообедали в Монреале
Барак Обама и премьер Канады Джастин Трюдо имели редкую возможность пообщаться тет-а-тет.
Во вторник они пообедали в модном ресторане Liverpool House в Монреале.
Экс-президент США приехал в этот город, чтобы выступить на мероприятии, организованном местной Торговой палатой. По сообщениям, билеты на его выступление перепродавали в сети за сотни долларов.
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Политики имеют теплые отношения, которые начались с прошлогоднего визита г-на Трюдо на ужин в Белом доме.
Канадский премьер как-то даже назвал Обаму "братом".
На этот раз он написал в Twitter, что обсуждал с экс-президентом, как поощрить молодых людей "действовать в своих общинах".
Фонд Обамы подтвердил, что говорили о молодых лидерах.
Владелец ресторана Дэвид Макмиллаг рассказал CBC, что политикам подали устриц, креветки, палтус, стейки, спагетти с омаром и клубничные пирожные.
Liverpool House - один из любимых ресторанов г-на Трюдо, который учился в Монреале.
И хотя политики выглядят расслаблено, вокруг здания во время их встречи находились 200 охранников и много заинтересованных людей.