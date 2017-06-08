Обама и Трюдо пообедали в Монреале

Копірайт зображення ADAM SCOTTI / PRIME MINISTER'S OFFICE

Барак Обама и премьер Канады Джастин Трюдо имели редкую возможность пообщаться тет-а-тет.

Во вторник они пообедали в модном ресторане Liverpool House в Монреале.

Экс-президент США приехал в этот город, чтобы выступить на мероприятии, организованном местной Торговой палатой. По сообщениям, билеты на его выступление перепродавали в сети за сотни долларов.

Меркель понравились носки Трюдо с логотипом НАТО

Политики имеют теплые отношения, которые начались с прошлогоднего визита г-на Трюдо на ужин в Белом доме.

Канадский премьер как-то даже назвал Обаму "братом".

Копірайт зображення Twitter Image caption За отношениями двух политиков охотно следят в соцсетях. Пользователь Jack Miller, например, пишет: "Скажите, что дружба Трюдо и Обамы - не лучшая в мире, и вы ошибетесь"

На этот раз он написал в Twitter, что обсуждал с экс-президентом, как поощрить молодых людей "действовать в своих общинах".

Фонд Обамы подтвердил, что говорили о молодых лидерах.

Владелец ресторана Дэвид Макмиллаг рассказал CBC, что политикам подали устриц, креветки, палтус, стейки, спагетти с омаром и клубничные пирожные.

Liverpool House - один из любимых ресторанов г-на Трюдо, который учился в Монреале.

И хотя политики выглядят расслаблено, вокруг здания во время их встречи находились 200 охранников и много заинтересованных людей.