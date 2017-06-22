Аэропорт в Италии сделал исключение для песто
Во времена повышенных мер безопасности на авиалиниях многие пассажиры сталкиваются с запретом на перевозку жидкостей на борту.
Но один итальянский аэропорт сделал исключение для соуса песто.
С 1 июня Международный аэропорт имени Христофора Колумба запустил программу Il pesto è buono ( "Песто - это хорошо"). С тех пор пассажиры перевезли уже более 500 банок этого соуса.
Аэропорт дает разрешение на перевозку в обмен на пожертвования от пассажиров в пользу благотворительной организации Flying Angels, которая доставляет больных детей за границу на лечение.
Песто - это популярный соус итальянской кухни с базиликом, сыром и кедровым орехом.
Как сообщил аэропорт, идея возникла после того, как там накопились "сотни банок, изъятых во время проверок безопасности".
Туристы с бутылками песто до 500 г могут получить специальную наклейку в обмен на пожертвования в 0,50 евро. Однако многие жертвуют и больше, говорят в аэропорту.
Затем песто сканируют на специальном аппарате, и он попадает на самолет как ручная кладь.
Впрочем, существуют определенные правила: пассажир может взять только одну банку в 500 г или две объемом до 250 г. Они также должны лететь прямо из Генуи.
И главное - соус песто должен быть генуэзским.