Аэропорт в Италии сделал исключение для песто

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туристы в аэропорту Генуи с удовольствием платят, чтобы сохранить свои банки с песто

Во времена повышенных мер безопасности на авиалиниях многие пассажиры сталкиваются с запретом на перевозку жидкостей на борту.

Но один итальянский аэропорт сделал исключение для соуса песто.

С 1 июня Международный аэропорт имени Христофора Колумба запустил программу Il pesto è buono ( "Песто - это хорошо"). С тех пор пассажиры перевезли уже более 500 банок этого соуса.

Аэропорт дает разрешение на перевозку в обмен на пожертвования от пассажиров в пользу благотворительной организации Flying Angels, которая доставляет больных детей за границу на лечение.

Песто - это популярный соус итальянской кухни с базиликом, сыром и кедровым орехом.

Как сообщил аэропорт, идея возникла после того, как там накопились "сотни банок, изъятых во время проверок безопасности".

Туристы с бутылками песто до 500 г могут получить специальную наклейку в обмен на пожертвования в 0,50 евро. Однако многие жертвуют и больше, говорят в аэропорту.

Затем песто сканируют на специальном аппарате, и он попадает на самолет как ручная кладь.

Впрочем, существуют определенные правила: пассажир может взять только одну банку в 500 г или две объемом до 250 г. Они также должны лететь прямо из Генуи.

И главное - соус песто должен быть генуэзским.