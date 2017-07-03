Англия: суперкар McLaren разбили вдребезги

Копірайт зображення Trowbridge Fire Station Image caption Похоже, что авто врезалось в фасад дома

Суперкар McLaren разбился вдребезги и сгорел после того, как въехал в стену дома в Англии. Авария произошла в городке Хейвуд, графство Уилтшир.

Водитель и пассажир модели 570S, которая стоит более 185 тысяч долларов, отделались незначительными травмами.

Пожарных на место аварии вызвали в 6:30 в воскресенье утром.

Прибыв на место, они обнаружили, что пассажиру и водителю удалось самостоятельно покинуть горящий спортивный автомобиль, который застрял под обломками стены.

Копірайт зображення Trowbridge Fire Station Image caption Пожарных на место аварии вызвали утром в воскресенье

Image caption Крис Эванс делал обзор McLaren 570S в передаче Top Gear

На снимках, сделанных спасателями, видны куски корпуса авто с высококачественной краской оранжевого цвета.

Пока неизвестно, с какой скоростью двигался McLaren перед столкновением.

По словам пожарных, то, что водитель и пассажир смогли самостоятельно покинуть место аварии, "абсолютно невероятно".

"Перед тем, как въехать в дом, автомобиль разбил пополам столб линий электропередачи, затолкав его верхнюю часть внутрь дома через окно", - сказал представитель команды спасателей Дэмиен Биннс.

На проезжей части, по его словам, в итоге оказался оголенный электрический кабель, поэтому спасателям пришлось двигаться в обход, чтобы добраться до места аварии.

Автомобиль мощностью 563 лошадиных силы может разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,2 секунды.