В Китае запретили Винни-Пуха

Копірайт зображення AFP/WEIBO

Запрет сказочного персонажа Винни-Пуха может показаться странным решением китайских властей, хотя на самом деле это - часть борьбы с блогерами, которые так пытаются обойти цензуру в Китае.

Посты с упоминанием Винни-Пуха на китайском в прошедший уикенд были удалены из соцсети Sina Weibo, китайского аналога Twitter, а все "гифки" с изображением медвежонка исчезли из мессенджера WeChat.

Официальных объяснений не последовало, но, как предполагают, кампания против Винни-Пуха связана с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

Запрет на медвежонка, придуманного английским писателем Аланом Милном, - это еще один шаг в ужесточении цензуры перед осенним съездом компартии Китая, на котором должны быть объявлены назначения на важные посты в руководстве.

"Исторически не разрешались две вещи: политические организации и политические акции. Но в этом году к этому списку прибавился третий запрет - на разговоры о президенте", - говорит профессор пекинского Института международных исследований Цяо Му.

Копірайт зображення WEIBO/AFP

Он рассказал газете, что знает людей, арестованных после комментариев в соцсетях о лидере страны. "Я думаю, Винни - это часть тренда", - говорит Цяо Му.

Попытки написать по-китайски "Винни-Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент". Хотя некоторые пользователи все же умудряются обходить этот запрет.

Запретные слова часто добавляются в черные списки китайских цензоров накануне каких-нибудь крупных политических событий в стране.

Сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом впервые появились в 2013 году, после встречи китайского лидера с президентом США Бараком Обамой.

Фотографию более высокого и стройного Обамы, идущего бок о бок с приземистым и плотным Си, кто-то поставил рядом с картинкой Винни-Пуха и его друга Тигры, и это сравнение тут же приклеилось к Цзиньпину.

В 2014 году после встречи Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ появилась еще одна картинка, изображавшая японского премьера в виде ослика Иа-Иа.

Копірайт зображення Empics

Фотография Си, стоящего в машине с открытым верхом во время парада и сопутствовавшая ей картинка Винни-Пуха в игрушечной машинке была названа консультационной компанией Global Risk Insights "самым цензурируемым изображением 2015 года".

Как пишет британская пресса, китайские власти, судя по всему, потеряли чувство юмора и в преддверии 19-го Всекитайского съезда КПК опасаются любых разговоров о руководстве страны.