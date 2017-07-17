Как критики встретили свежую "Игру престолов"
Сериал "Игра престолов" вернулся: в воскресенье вечером в США стартовал седьмой сезон, и критики остались весьма довольны.
Первая серия "Драконий камень" вышла в США в воскресенье вечером (утром в понедельник по Киеву).
"Шоу ... выглядело еще более потрясающе, чем обычно", - написал обозреватель Independent.
"До конца серии стало понятно, что на этот раз сцену открыли для войны эпических масштабов", - написал Evening Standard.
Впрочем, обозревателю Digital Spy показалось, что первая серия местами "недостаточно поражала".
Нынешний, седьмой, сезон саги станет предпоследним.
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"Драконий камень" начинается в обычной для сериала кровавой манере: выпив отравленного вина, члены дома Уолдера Фрея начали массово умирать.
В сериале появляется новый персонаж, которого играет обладатель "Оскара" Джим Бродбент.
Кроме того, небольшую роль исполняет поп-звезда Эд Ширан.
Критики в целом одобрили Бродбента, но скептически отнеслись к игре Ширана.
Поп-исполнитель играет неназванного солдата, который поет и говорит Арье Старк, что эта песня - "новая".
Daily Mirror написала, что этот эпизод "мог бы быть угловатым только в том случае, если бы Ширан после него подмигнул в камеру и сказал: "Можно приобрести во всех хороших магазинах".
Многие обозреватели написали, что главной целью первой серии было "открыть сцену" для нового сезона.
И пока критики спорят, было ли это "стандартное" или чудесное открытие, фаны сериала - в восторге.
"Безумие Арьи. Камео Эда Ширана. Санса выглядит феноменально. Дейна наконец коснулась Уэстероса. Драконы. "Игра престолов" по-настоящему вернулась", - написала пользователь Luna в Twitter.