Хирурги извлекли из глаза пожилой женщины 27 линз

Копірайт зображення BMJ Image caption Вот что извлекли хирурги

Британские хирурги извлекли из глаза 67-летней женщины 27 контактных линз. Она пришла в госпиталь Solihull, чтобы планово прооперировать катаракту.

Инородное тело голубого оттенка в ее глазу оказалось 17-ю слипшимися между собой линзами. Еще 10 вытащили после дальнейшего осмотра.

Женщина носила одноразовые линзы в течение 35 лет и не жаловалась на дискомфорт.

Однако после того, как линзы вытащили, пациентка сказала, что глазам "значительно легче".

Все в шоке

"Ни один из нас никогда такого не видел", - рассказал Optometry Today специалист по офтальмологии Рупал Моржарта.

"Все 17 контактных линз склеились и оставались в глазу многие годы. Мы были очень удивлены, что пациентка этого не заметила. Эти линзы должны были вызвать значительный дискомфорт", - рассказывает врач.

Женщина считала, что это просто сухость в глазу и... возраст.

"Сокрытие"

В отчете врачей говорится, что пациентка плохо видит правым глазом. У нее глубоко посаженные глаза, что могло быть причиной застревание в них линз.

Представитель Ассоциации окулистов Керри Смит-Джейнс рассказала, что то, что контактные линзы могут "затеряться" в глазах, - распространенная проблема. Но в таком количестве!..

"Они, как правило, могут остаться в складке под верхним веком глаза. Случается подобное и с нижним веком. Больше никуда линза в глазу попасть не может", - сказала она.

Советы тем, кто носит контактные линзы: