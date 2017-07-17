Хирурги извлекли из глаза пожилой женщины 27 линз
Британские хирурги извлекли из глаза 67-летней женщины 27 контактных линз. Она пришла в госпиталь Solihull, чтобы планово прооперировать катаракту.
Инородное тело голубого оттенка в ее глазу оказалось 17-ю слипшимися между собой линзами. Еще 10 вытащили после дальнейшего осмотра.
Женщина носила одноразовые линзы в течение 35 лет и не жаловалась на дискомфорт.
Однако после того, как линзы вытащили, пациентка сказала, что глазам "значительно легче".
Все в шоке
"Ни один из нас никогда такого не видел", - рассказал Optometry Today специалист по офтальмологии Рупал Моржарта.
"Все 17 контактных линз склеились и оставались в глазу многие годы. Мы были очень удивлены, что пациентка этого не заметила. Эти линзы должны были вызвать значительный дискомфорт", - рассказывает врач.
Женщина считала, что это просто сухость в глазу и... возраст.
"Сокрытие"
В отчете врачей говорится, что пациентка плохо видит правым глазом. У нее глубоко посаженные глаза, что могло быть причиной застревание в них линз.
Представитель Ассоциации окулистов Керри Смит-Джейнс рассказала, что то, что контактные линзы могут "затеряться" в глазах, - распространенная проблема. Но в таком количестве!..
"Они, как правило, могут остаться в складке под верхним веком глаза. Случается подобное и с нижним веком. Больше никуда линза в глазу попасть не может", - сказала она.
Советы тем, кто носит контактные линзы:
- Не носите свои линзы дольше, чем вам посоветовали, и не более 16 часов в день. Никогда не следует спать в них;
- Помойте и высушите руки, прежде чем брать линзы;
- Никогда не делайте макияж перед введением линз;
- Регулярно меняйте свои линзы, чтобы уменьшить риск заражения;
- Если вы замечаете любые признаки покраснения, боль или ухудшение зрения, немедленно обращайтесь к врачу;
- Регулярно посещайте врача;
- Если вы чувствуете малейший дискомфорт, выньте линзы.