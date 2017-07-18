Пародия на фото Бейонсе стала интернет-хитом
Первая фотография Бейонсе с новорожденными близнецами набрала миллионы лайков на Instagram.
В то же время пародия на этот образ, которую сделала ирландка из графства Корк, также стала хитом интернета.
Шэрон Келлевей из города Килворт воспроизвела фото Бейонсе со своими пятимесячными близнецами и розовым одеялом в собственном саду.
"Я увидела изображение [Бейонсе], оно было великолепным. Я накинула розовое одеяло и сделала свою версию", - рассказала женщина ВВС.
Женщину сфотографировала ее шестилетняя дочь.
Она говорит, что является фанаткой Бейонсе - ее песен и фотографий.
Г-жа Келлевей поведала, что это фото задумывалось как шутка. Женщина выслала его своему мужу и подруге, живущей в Канаде.
А подруга уговорила ее опубликовать изображение в соцсетях.
Фотография сразу стала мегапопулярной - о ней писали местные, ирландские и международные СМИ.
"Только сегодня утром я была в эфирах в Канаде и Австралии", - говорит Шэрон.
Ирландка, которая занимается воспитанием детей, говорит, что она - обыкновенная женщина, "чья идея хорошего дня заключается в том, чтобы съездить в зоопарк в Дублине".
По ее словам, популярность фото ее потрясла.
"Со мной никогда не случалось ничего подобного - теперь за мной все время следят репортеры", - удивляется Шэрон.