Пародия на фото Бейонсе стала интернет-хитом

Копірайт зображення EPA Image caption Шэрон Келлевей говорит, что спародирована Бейонсе для смеха и выслала фото подруге

Первая фотография Бейонсе с новорожденными близнецами набрала миллионы лайков на Instagram.

В то же время пародия на этот образ, которую сделала ирландка из графства Корк, также стала хитом интернета.

Шэрон Келлевей из города Килворт воспроизвела фото Бейонсе со своими пятимесячными близнецами и розовым одеялом в собственном саду.

"Я увидела изображение [Бейонсе], оно было великолепным. Я накинула розовое одеяло и сделала свою версию", - рассказала женщина ВВС.

Копірайт зображення Beyonce/Instragram Image caption Оригинальное Instragram-фото Бейонсе с новорожденными близнецами

Женщину сфотографировала ее шестилетняя дочь.

Она говорит, что является фанаткой Бейонсе - ее песен и фотографий.

Г-жа Келлевей поведала, что это фото задумывалось как шутка. Женщина выслала его своему мужу и подруге, живущей в Канаде.

А подруга уговорила ее опубликовать изображение в соцсетях.

Копірайт зображення Sharon Kellaway

Фотография сразу стала мегапопулярной - о ней писали местные, ирландские и международные СМИ.

"Только сегодня утром я была в эфирах в Канаде и Австралии", - говорит Шэрон.

Ирландка, которая занимается воспитанием детей, говорит, что она - обыкновенная женщина, "чья идея хорошего дня заключается в том, чтобы съездить в зоопарк в Дублине".

По ее словам, популярность фото ее потрясла.

"Со мной никогда не случалось ничего подобного - теперь за мной все время следят репортеры", - удивляется Шэрон.