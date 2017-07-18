Американец выжил после 40 минут без пульса

Копірайт зображення Ogburn family Image caption Джон Огберн с полицейскими, которые спасли ему жизнь

В штате Северная Каролина мужчину вернули к жизни через 40 минут после того, как у него пропал пульс.

26 июня у 36-летнего Джона Огберн остановилось сердце. В это время он работал за своим ноутбуком.

Двое полицейских, случайно оказавшихся поблизости, начали сердечно-легочную реанимацию через минуту после звонка 911.

Они по очереди реанимировали г-на Огберна около 42 минут, пока его пульс не возобновился.

Обычно уже через 20 минут после того, как человек перестает подавать признаки жизни, работники скорой не могут реанимировать сердце.

Второй шанс

Г-н Огберн - отец троих детей.

Чтобы помочь ему восстановиться, в больнице у него вызвали искусственную кому.

Ему посоветовали не садиться за руль в ближайшие полгода и медленно возвращаться в рабочий ритм.

Он говорит, что в целом чувствует себя хорошо. Разве что в груди до сих пор болит.

Огберн рассказывает, что хочет как можно лучше использовать свой второй шанс на жизнь, и сейчас пытается понять, как это сделать.

Бесценные минуты

Доктор Майкл Курц, доцент Школы медицины при Университете Алабамы заявляет, что без сердечно-легочной реанимации шансы выжить при остановке сердца ежеминутно падают на 10%.

В США за пределами больниц ежегодно фиксируют более 350 тысяч случаев остановки сердца.

90% таких случаев имеют летальный исход. Только в 46% случаев людям оказывают помощь до приезда парамедиков.