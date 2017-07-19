Песня Despacito побила рекорд стриминг-сервисов

Копірайт зображення UNIVERSAL MUSIC

Латинский хит Despacito исполнителя Luis Fonsi стал самой популярной песней всех времен на музыкальных стриминг-сервисах. И это только через полгода после релиза.

На всех стриминг-сервисах в целом сингл проиграли 4,6 млрд раз.

Ранее этот рейтинг возглавляла песня Джастина Бибера Sorry.

"Какое-то безумие", - комментирует успех своего хита Fonsi.

Он поет по-испански и признается, что пытался написать танцевальный хит, но не ожидал такого бешеного успеха.

Сингл возглавил музыкальные рейтинги в 45 странах, в том числе и в Британии.

Despacito - это "кусочек" солнечного чувственного реггетона. Название переводится как "Медленно" и намекает на манеру соблазнения Fonsi.

• Как новое поколение украинских артистов завоевывает Россию

Песня стала хитом в Латинской Америке после своего релиза в январе, но завоевала популярность в англоязычном мире после того, как Джастин Бибер исполнил ремикс на нее.

Его версия Despacito (Remix) стала феноменом стриминг-сервисов, прежде всего Spotify и Apple Music.

Она заняла четвертую строчку в рейтинге видео, которое чаще всего смотрели на YouTube, и продвигается к третьей. Другие лидеры рейтинга - это хиты, которым уже несколько лет.