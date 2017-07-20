Попугай стал свидетелем убийства
В Мичигане женщину признали виновной в убийстве мужа, и это преступление видел попугай.
Гленна Дурам застрелила своего мужа Мартина в 2015 году, а затем пробовала покончить с собой. Попытка оказалась неудачной.
Убийство видел домашний попугай супругов.
Позже попугай повторял слова "Не стреляй!" голосом мужа, сообщила бывшая жена убитого, у которой сейчас живет птица.
"Свидетельства" африканского серого попугая по кличке Бад не использовались в суде.
49-летнюю г-жу Дурам признали виновной в убийстве, ей вынесут приговор в следующем месяце.
Бывшая жена Мартина Дурама Кристина Келлер ранее заявила, что попугай повторяет разговор супругов, услышанный им в ночь убийства и закончившийся словами "Не стреляй!".
Мать убитого сказала, что "попугай повторяет все что угодно, в том числе ругательства".
Прокурор штата Мичиган сначала хотел использовать "слова" попугая в качестве доказательства по делу об убийстве, но позже это отклонили. Он добавил, что птицу вряд ли "заслушают" на суде в качестве свидетеля.