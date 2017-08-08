В Британии наблюдали редкую "розовую радугу"

  • 8 августа 2017
Розовая радуга Копірайт зображення Sarah Aggett
Image caption Редкое явление наблюдали в разных частях западной Англии

Редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в понедельник вечером в небе на западе Англии.

Эксперты охарактеризовали феномен, который наблюдали жители Бристоля, Тонтона и Йейта, как оптическую иллюзию.

Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления и поделившиеся ими с ВВС, описали его как потрясающее и очень красивое.

По словам ведущего прогноза погоды на ВВС Саймона Кинга, у этого феномена нет специального названия. Явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах заходящего солнца, что придает ей непривычный розоватый оттенок.

"Это типичная радуга, вызванная рассеиванием солнечного света в каплях воды в атмосфере, преломляющих солнечный свет, разлагая его на разные цвета", - объяснил он.

"Второй компонент - это розоватый оттенок заката, возникающий из-за того, что солнечным лучам по мере приближения светила к горизонту приходится проходить через гораздо более толстый слой атмосферы, - сказал Саймон Кинг. - В результате цвета с более короткой длиной волны - фиолетовый, синий, зеленый - затухают сильнее, и мы видим только розовый и красный, которые и придают радуге розоватую окраску".

Розовая радуга Копірайт зображення Lauren Faye
Image caption Фотография розовой радуги, присланная Лорен Фэй
Розовая радуга над гаванью Бристоля Копірайт зображення Bristol Harbour
Image caption Розовая радуга над гаванью Бристоля
Розовая радуга Копірайт зображення Nikki Haasz
Image caption Никки Хааш сделала этот снимок в полях в Сомерсете
Розовая радуга Копірайт зображення Chloe Edwards
Image caption В Тонтоне небо окрасилось глубоким розовым светом - как видно на этом фото Хлои Эдвардс
Розовая радуга Копірайт зображення Matt Gamlin
Image caption Эту фотографию розовой радуги прислал Мэтт Гемлин

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