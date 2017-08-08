В Британии наблюдали редкую "розовую радугу"
Редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в понедельник вечером в небе на западе Англии.
Эксперты охарактеризовали феномен, который наблюдали жители Бристоля, Тонтона и Йейта, как оптическую иллюзию.
Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления и поделившиеся ими с ВВС, описали его как потрясающее и очень красивое.
По словам ведущего прогноза погоды на ВВС Саймона Кинга, у этого феномена нет специального названия. Явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах заходящего солнца, что придает ей непривычный розоватый оттенок.
"Это типичная радуга, вызванная рассеиванием солнечного света в каплях воды в атмосфере, преломляющих солнечный свет, разлагая его на разные цвета", - объяснил он.
"Второй компонент - это розоватый оттенок заката, возникающий из-за того, что солнечным лучам по мере приближения светила к горизонту приходится проходить через гораздо более толстый слой атмосферы, - сказал Саймон Кинг. - В результате цвета с более короткой длиной волны - фиолетовый, синий, зеленый - затухают сильнее, и мы видим только розовый и красный, которые и придают радуге розоватую окраску".