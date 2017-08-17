Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
84-летняя жительница канадской Альберты Мэри Грэм смогла вернуть потерянное 13 лет назад кольцо с бриллиантом после того, как оно обнаружилось на морковке, выкопанной в ее огороде.
В 2004 году женщина потеряла кольцо, пропалывая градки на семейной ферме. Мэри была безутешна, но предпочла сохранить потерю в тайне от всех, кроме своего сына. Он купила похожее, но более дешевое кольцо, которое все эти годы и носила как ни в чем не бывало.
В понедельник ее невестка, живущая теперь на ферме, неожиданно раскрыла тайну, найдя кольцо, когда отмывала от грязи кривую морковку, выкопанную в огороде к ужину.
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Морковка проросла прямо через кольцо, много лет затерянное в почве, что позволило драгоценности оказаться на поверхности.
Сын Мэри Грэм сразу догадался, кому может принадлежать кольцо, и позвонил матери.
Теперь женщина сожалеет, что скрыла правду от своего мужа, умершего 5 лет назад. По ее словам, супруг был большим весельчаком и, возможно, нашел бы эту историю довольно забавной.
Сама Мэри будет теперь гораздо бережнее относиться к своему кольцу, вновь обретенному спустя столько лет.
Это не первая история с бриллиантом, найденным в огороде.
В 2011 году женщина в Швеции нашла свое потерявшееся обручальное кольцо, которое также взошло на морковке спустя 16 лет после пропажи.