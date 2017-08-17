"Война цен" на туалетную бумагу в Исландии уничтожает рабочие места

Копірайт зображення WIKIMEDIA/ELYA Image caption Правильно подвешенная туалетная бумага

Единственный производитель туалетной бумаги Исландии вынужден сокращать персонал, поскольку не может выдержать ценовую конкуренцию с американцами.

Американский торговый гигант Costco в начале года открыл торговый центр в столице страны Рейкьявике, и такой шаг приветствовали местные жители.

Однако такого позитивного настроя не было в офисах компании по производству туалетной бумаги Papco, чьи продажи уже упали почти на 30%.

• В Исландии хотят проверять равенство зарплат мужчин и женщин

Представители компании боятся, что ее будущее под угрозой, ведь они не могут конкурировать с оптовыми ценами Costco.

Papco уже уволила шестерых сотрудников.

Представитель компании Александр Карасон рассказал Visir, что американцы в Исландии ставят более низкую цену за рулон бумаги, чем в своих магазинах на Западе.

Бум торговых центров в Исландии

Costco - одна из нескольких иностранных компаний, которые начали бизнес в Исландии после бума розничной торговли, начавшегося после окончания финансового кризиса 2008 года.

Согласно отчету Bloomberg, 80 тысяч исландцев, то есть четверть населения, уже получили карточки этой торговой сети.

Копірайт зображення WIKIMEDIA/ELYA Image caption Для баланса туалетную бумагу могут вешать и другой стороной

В то время как многие иностранные инвесторы видят возможности в экономике Исландии, местные компании не в восторге от конкуренции.

Местная сеть Hagar - среди недовольных. Она уже закрыла несколько магазинов одежды в ожидании открытия в Исландии в конце августа двух магазинов H&M.