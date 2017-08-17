"Война цен" на туалетную бумагу в Исландии уничтожает рабочие места
Единственный производитель туалетной бумаги Исландии вынужден сокращать персонал, поскольку не может выдержать ценовую конкуренцию с американцами.
Американский торговый гигант Costco в начале года открыл торговый центр в столице страны Рейкьявике, и такой шаг приветствовали местные жители.
Однако такого позитивного настроя не было в офисах компании по производству туалетной бумаги Papco, чьи продажи уже упали почти на 30%.
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Представители компании боятся, что ее будущее под угрозой, ведь они не могут конкурировать с оптовыми ценами Costco.
Papco уже уволила шестерых сотрудников.
Представитель компании Александр Карасон рассказал Visir, что американцы в Исландии ставят более низкую цену за рулон бумаги, чем в своих магазинах на Западе.
Бум торговых центров в Исландии
Costco - одна из нескольких иностранных компаний, которые начали бизнес в Исландии после бума розничной торговли, начавшегося после окончания финансового кризиса 2008 года.
Согласно отчету Bloomberg, 80 тысяч исландцев, то есть четверть населения, уже получили карточки этой торговой сети.
В то время как многие иностранные инвесторы видят возможности в экономике Исландии, местные компании не в восторге от конкуренции.
Местная сеть Hagar - среди недовольных. Она уже закрыла несколько магазинов одежды в ожидании открытия в Исландии в конце августа двух магазинов H&M.