В Германии конфисковали партию экстази с портретом Трампа
Немецкая полиция изъяла около пяти тысяч оранжевых таблеток экстази в виде головы Дональда Трампа в северо-западном городе Оснабрюк.
По словам полиции, наркотики конфисковали на выходных и арестовали двух австрийцев: отца и сына.
Считается, что наркотики собирались продавать через интернет под лозунгом "Трамп сделает вечеринки снова великими".
На одной стороне таблетки изображено лицо президента Трампа, а на другой - написано его имя.
Полиция Германии сообщает, что крупную партию таблеток и крупную сумму наличных нашли при обыске автомобиля, в котором находились двое подозреваемых. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 47 тыс. долларов.
51-летний отец и его 17-летний сын будто бы привезли наркотики из Нидерландов, сообщили местные СМИ.
Сейчас они находятся под стражей.
Таблетки экстази могут привести к смерти, но чаще вызывают тошноту, панику, паранойю и тревожное возбуждение.
Эксперты в Великобритании предупредили, что препарат стал более концентрированным. Это приводит к увеличению количества людей, которых госпитализируют для лечения психических расстройств.