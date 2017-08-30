В Исландии запретили давать лошадям иностранные клички

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Международная федерация ассоциаций исландских лошадей недавно ввела правило, согласно которому официально зарегистрировать можно только лошадь с исландской кличкой. Что стало причиной таких ограничений в стране, узнавал Алистер Коулмэн, News from Elsewhere для BBC Monitoring.

Комитет по вопросам официальной регистрации лошадей в Исландии выступил против того, чтобы люди зарегистрировали лошади с иностранными кличками, сообщает IceNews website.

Между тем некоторые исландские СМИ удивлены тем, что такой комитет вообще существует в стране. Комитет состоит из двух человек.

Об ограничении стало известно, когда Гудрун Графнсдоттиру отказали в регистрации трехлетней кобылы по кличке Мосан, поскольку она противоречит исландской грамматике, сообщает Frettabladid newspaper.

Джон Балдур Лоран из WordFengur, племенного реестра исландских лошадей, утверждает, что для запрета есть свои причины.

Он объясняет, что комитет был основан после того, как лошадям пытались дать неприличные клички.

Кроме того, запрет имеет коммерческое обоснование. "Иностранцы не хотят покупать исландских лошадей с иностранными именами", - объясняет Джон Балдур.

Ограничение применяется только тогда, когда владельцы хотят, чтобы их лошади появлялись в базе данных для продажи, разведения или регистрации родословной.

В других случаях исландцы могут называть лошадей любыми прозвищами, которые им по душе.