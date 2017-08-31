Беларусь и Россия "воюют" с вымышленной Вейшнорией

Копірайт зображення Getty Images Image caption Военные учения "Запад-2017" пройдут в сентябре

Выдуманная для проведения военных учений "страна" поразила воображение пользователей интернета, которые уже создали для нее МИД, флаг, историю и собственную страницу в Википедии.

Вейшнория является одной из трех стран, которые были придуманы для совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".

Согласно этой легенде, часть территории Беларуси объявлена враждебным остальной Беларуси государством Вейшнория, которое в союзе с государствами Запада собирается захватить всю территорию Беларуси. При этом Россия и Беларусь этому противостоят.

На карте учений, которую опубликовали 29 августа, Вейшнория расположена на северо-западе Беларуси, а Весбария и Лубения - на территории Литвы и Польши, сообщило издание "Наша Нива".

Некоторые комментаторы отметили, что "граница" между Беларусью и Вейшнорией очень напоминает границу между СССР и Польшей в 1920-1939 годах.

Копірайт зображення Wikipedia

Политический историк Павел Усов указывает на своей странице в Facebook, что "Вейшнория - это мирная страна, демократическая по своему устройству и никогда не проводила агрессивной политики в отношении соседей".

"Вероятно, что Москва спровоцировала конфликт между Минском и Гирадисом (столица Вейшнории), с тем, чтобы полностью установить контроль над Беларусью и недопустить, чтобы Вейшнория вступила в НАТО и ЕС", - пишет историк.

Так он реагирует на реальное противостояние желанию Украины двигаться в сторону Запада.

Тушенка, мед и сало

Активность в сети вокруг Вейшнории преимущественно концентрируется вокруг юмористического профиля в Twitter ее "министерства иностранных дел" @Vaisnoria_MFA.

Копірайт зображення WIKIMEDIA/EVGENIY MAHNACH Image caption Пользователи Facebook уже постятся флаг "новой страны"

Сообщения там появляются на украинском и русском языках. Министерство уже выразило обеспокоенность "концентрацией белорусской военной техники у границ Вейшнории", объявило частичную мобилизацию и обменялось любезностями с "российским МИДом".

Страна также пообещала "тушенку, мед, хлеб и сало" белорусским солдатам, которые решат сдаться в плен, и объявила о запрете на въезд руководителю штаба вооруженных сил Беларуси Олегу Белоконеву.

Отдельную страницу открыли для белорусов, которые хотят получить гражданство Вейшнории, и уже свыше тысячи человек в сети выразили желание его получить.

Если сейчас посмотреть на страницу страны в Википедии, это вас может озадачить - она сделана в стиле реальных стран.