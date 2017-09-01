Австралийца арестовали за "жуткое" убийство кенгуру
Житель Мельбурна был арестован после того, как в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина перерезает горло раненому кенгуру.
Видеозапись вызвала значительный резонанс в интернете.
43-летнего задержанного обвинили в уничтожении дикой природы, находящейся под охраной.
Экологи описали этот инцидент как "особенно ужасный".
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Согласно законодательству австралийского штата Виктория, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч долларов.
Сокращенный вариант видеозаписи преступления набрал большое количество просмотров в китайском мессенжере WeChat.
Ролик начинается со сцены, в которой мужчина подходит к раненому кенгуру.
Сначала животное попыталось убежать и начало кричать, поэтому мужчина подошел к нему сзади.
Он схватил кенгуру за хвост, наступил ему на спину и вонзил в шею длинный охотничий нож.
При этом на видеозаписи слышен закадровый смех.
Власти обеспокоены
"Мы очень серьезно относимся ко всем случаям проявления жестокости по отношению к животным", - заявил представитель департамента экологии, земельных, водных ресурсов и планирования штата Виктория Гленн Шарп.
"Преступление против дикой природы, зафиксированное на этом видео, является особенно ужасным", - добавил он.
Он поблагодарил общественность за предоставленную информацию.