Почему зевота так заразительна?

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Читая это, вы вполне можете начать зевать - это заразительно. Почему? Исследователи решили изучить, что именно в нашем мозгу провоцирует эту реакцию.

Группа ученых из Ноттингемского университета выяснила, что этот процесс сосредоточен в части нашего мозга, которая отвечает за моторику.

При этом именно в первичной моторной коре происходят дисфункции, связанные с рядом расстройств, например, синдромом Туретта.

Таким образом, по словам ученых, исследование заразительности зевоты может также приблизить нас к пониманию этих расстройств.

Заразная зевота - распространенная форма так называемого феномена эха - автоматической имитации чужих слов или действий.

Этот феномен наблюдается и в случае с синдромом Туретта, а также другими расстройствами, включая эпилепсию и аутизм.

Чтобы понять, что в такие моменты происходит с мозгом, ученые провели исследования над 36 добровольцами, которые наблюдали за тем, как другие зевают.

Возбудимость

В рамках исследования, опубликованного в журнале Current Biology, некоторым испытуемым позволили зевать, когда им хочется, а других просили сдерживать позывы.

Потребность зевнуть зависела от того, как работает первичная моторная кора каждого человека, - от ее "возбудимости".

А с помощью внешней транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) можно было повысить возбудимость моторной коры и, следовательно, склонность человека к заразительной зевоте.

Копірайт зображення Supplied Image caption Ученые использовали транскраниальную магнитную стимуляцию

"В случае с синдромом Туретта, если мы сможем понизить возбудимость, мы получим возможность ослабить тики - над этим мы и работаем", - говорит профессор когнитивной нейропсихологии Джорджина Джексон, которая работала над исследованием.

"Если мы сможем понять, каким образом изменения возбудимости коры головного мозга вызывают неврологические расстройства, теоретически мы можем избавиться от них, - добавляет ее коллега профессор Стивен Джексон. - Мы изучаем возможность нелекарственного индивидуального лечения. ТМС может оказаться эффективной в регулировании дисбаланса структуры мозга".

Эндрю Гэллап, психолог из Университета штата Нью-Йорк в Олбани, проводивший исследование связи между эмпатией и зевотой, говорит, что использование ТМС - это новаторский подход в изучении заразительной зевоты.

"Мы до сих пор относительно мало знаем о том, почему мы зеваем. Ряд исследований указывали на связь между заразительной зевотой и эмпатией, однако выводы в этих работах довольно неоднозначны и непоследовательны, - говорит Гэллап. - Результаты этого исследования дают дополнительные свидетельства в пользу того, что эта заразительность не связана с процессами эмпатии".