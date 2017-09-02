Зарядка для ума: как переправить семью через реку?

Сможете ли вы разгадать нашу сегодняшнюю загадку?

Удачи!

Копірайт зображення Getty Images

Загадка 3

Двое взрослых и двое детей хотят переправиться через реку.

Они смастерили плот, но он может выдержать либо одного взрослого, либо пару детей.

Сколько переправ потребуется, чтобы всех перевезти на другой берег?

Ответ

Плот необходимо переправить как минимум девять раз.

Возможно, ваше решение будет отличаться, но вот один из вариантов. Мы предположим, что все находятся на ближнем берегу и хотят переправиться на дальний.

Если взрослый переправится на дальний берег, то там уже должен находиться ребенок, который переправит плот назад (если только это не сделает взрослый, но в этом случае поездка будет потрачена впустую).

Решение будет возможно лишь в том случае, если в первых двух путешествиях на плоту будут только дети. Оба ребенка переправляются на другой берег, один из них остается там, а второй возвращает плот.

В третьем путешествии на другую сторону переправляется взрослый, а в четвертом ожидавший на другом берегу ребенок возвращается назад с плотом. Итак, после четырех поездок один взрослый находится на другом берегу, все остальные - на этом.

Затем все повторяется аналогичным образом, и к восьмому путешествию оба взрослых будут на другом берегу, а оба ребенка - на этом. На девятый раз на другой берег переправятся оба ребенка.

Загадка взята из проекта NRICH университета Кембриджа. Подробнее на сайте Today Programme.