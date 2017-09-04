YouTube-пранкер извинился за массовый розыгрыш

Копірайт зображення METROPOLITAN POLICE Image caption В 2015 году группа пранкеров YouTube-канала Trollstation сымитировали ограбление в Национальной портретной галерее Лондона

Звезда YouTube, которого посадили за участие в имитации ограбления в Национальной портретной галерее в Лондоне, извинился за то, что напугал людей.

27-летний Дэниел Джарвис является членом YouTube-канала Trollstation, который имеет около миллиона подписчиков.

В 2016 году его вместе с тремя другими героями YouTube-канала посадили на 72 недели за угрожающее поведение, ставшее причиной боязни насилия.

В 2015 году мужчины сымитировали ограбление в Национальной портретной галерее в Лондоне.

В своем эксклюзивном интервью корреспонденту BBC Radio 5 Стивену Нолану Джарвис сказал, что он вовсе не гордится произошедшим, и эта история не должна была быть настолько экстремальной.

"Мы собирались поехать туда (в галерею. - Ред.), падать друг на друга и изображать глупых, тупых преступников", - пояснил мужчина.

Одетые как грабители, пранкеры занесли в галерею подделки картин, в результате чего сработала сигнализация и посетители начали спасаться бегством.

Видеозапись этого розыгрыша собрала около миллиона просмотров на YouTube.

"Сигнализация ревела так громко, что началась сильная паника, это было нашей ошибкой", - говорит Джарвис.

Image caption Дэниел Джарвис утверждает, что хочет заставить людей улыбаться

"Я не могу изменить прошлое. Мне не нравится вредить или расстраивать. Я делаю такие видео, чтобы рассмешить людей или порадовать их", - добавил он.

В суде предупредили, что подобные "извращенные" розыгрыши могут привести к смертельным случаям.

Прокурор отметил, что из-за действий пранкера началась паника, люди топтали друг друга, один человек потерял сознание.

Пранкеры устроили розыгрыш через неделю после нападения на пляже в Тунисе, в результате которого погибли 39 человек. Но Дэниел Джарвис утверждает, что эти случаи никак не связаны, ведь террористические акты происходят в мире каждый день.

"Я ненавижу, когда люди плачут. Мне нравится видеть людей счастливыми и делать их счастливыми. Когда я видел испуганных людей, мне было неловко", - говорит парень.

Судья заявил, что во время инцидента в Национальной портретной галерее мужчины спровоцировали "высокий уровень боязни насилия" и "риск смерти или травмы". Они также стремились "унизить" жертв, когда записывали их испуг, чтобы потом выложить эти видео в интернет.

Джарвис в свою очередь сказал, что считал своим долгом предоставлять своим фанам новые видео, ведь у него очень много фолловеров в интернете.