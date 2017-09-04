В Англии питона нашли в унитазе

Копірайт зображення LAURA COWELL Image caption Питон поднялся по канализации

Пятилетний мальчик из английского Саутенда обнаружил небольшого 91-сантиметрового питона в туалете, подняв крышку унитаза.

Местные специалисты из магазина домашних животных прибыли на помощь и вытащили почти метрового детеныша королевского питона.

Спасатели отметили, что у змея обнаружены некоторые повреждения на теле после того, как он прополз через канализационную трубу. Однако он должен быстро поправиться.

Хозяйка дома Лора Коуэлл рассказала, что унитаз несколько дней работал с проблемами и нельзя было нормально слить воду. Однако никто не знал причину этих неудобств.

Копірайт зображення LAURA COWELL

Позже сын г-жи Коуэлл поднял крышку унитаза и увидел "причину".

"Он был очень напуган и весь трясся", - вспоминает г-жа Коуэлл.

На помощь семье прибыл Роб Елдем, который за свою жизнь спас многих змей.

"Однако я никогда на видел змей в унитазе. Это было впервые", - рассказал он.

Копірайт зображення LAURA COWELL

Г-н Елдем предположил, что питон раньше жил у соседей, но сбежал от них. Вероятно, он спустился через канализацию, а потом оказался в доме Лоры Коуэлл.

Эксперт считает, что питон провел в трубах не много времени, поскольку он - почти здоров.

Змею оказали помощь и планируют отдать на содержание "кому-то более ответственному, чтобы оне опять не очутился в канализации".

Г-жа Коуэлл после этого еще несколько дней не могла без страха пользоваться унитазом.