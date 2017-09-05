Снимок пляжа в Мексике выиграл конкурс мобильной фотографии

Копірайт зображення Paola Ismene Image caption Паола Исмен получила возможность провести персональную выставку в галерее Saatchi

Главный приз конкурса фотографий, сделанных камерами мобильных телефонов, выиграла Паола Исмен со снимком мальчика, который продает конфеты на пляже Тихуана в Мексике.

Конкурс был организован на площадке выставки "From Selfie to Self-Expression" в лондонской галерее Saatchi, которая закрывается во вторник.

Перед жюри стояла сложная задача - просмотреть 9 000 снимков.

Теперь Исмен получила возможность провести персональную выставку в галерее Saatchi.

Копірайт зображення Helene Vallas Vincent Image caption Фотография "Голубая Корсика в полете" Хелен Валлас также вошла в короткий список конкурса

Исмен поблагодарила организаторов конкурса за высокую оценку ее работы, назвав его "прекрасной платформой для молодых фотографов".

"Мы надеемся, что этот новый конкурс #SelfExpression позволит каждому обладателю смартфона осознать потенциал телефона как средства художественной изобразительности и вдохновит документировать повседневную жизнь еще более творчески", - сказал директор галереи Saatchi Найджел Херст.

В список финалистов вошли работы фотографов из многих стран мира, в том числе из Австралии, Испании, США и Великобритании.

Копірайт зображення Denis Cherim Image caption Денис Черимов сделал фотографию, вошедшую в короткий список конкурса, из окна лондонского автобуса

Часть экспозиции "From Selfie to Self-Expression" посвящена автопортретам знаменитых художников, начиная от Ван Гога, Рембрандта и Веласкеса и заканчивая Жан-Мишелем Баскиа и Энди Уорхолом, а также снимкам современных звезд и политиков.

Например, тут можно увидеть селфи Ким Кардашьян, а также совместное фото Барака Обамы и Дэвида Кэмерона.