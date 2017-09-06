Женщина застряла в окне, выбрасывая свои фекалии во время свидания

Копірайт зображення Liam Smith Image caption Свидание имело не самый удачный финал

В британском Бристоле спасателям пришлось вызволять девушку, застрявшую в окне туалета дома у парня, с которым она была на свидании. Инцидент произошел, когда девушка пыталась выбросить свои фекалии, потому что они "не смывались".

Гимнастка-любительница была на первом Tinder-свидании с бристольским студентом Лиамом Смитом, когда "запаниковала" и решила выбросить свои экскременты из окна туалета.

Они, впрочем, не попали наружу, а застряли между двумя окнами.

Позже девушка попыталась их достать, однако застряла сама.

После этого Лиам Смит был вынужден вызвать спасателей.

Копірайт зображення Liam Smith Image caption Спасатели подтвердили, что им пришлось освобождать женщину

Как все произошло

Об этой истории рассказал сам Лиам Смит на краудфандинговой странице Университета Бристоля.

Там парень попытался собрать средства на ремонт окна, которое в итоге пришлось разбить.

Лиам Смит написал, что он познакомился через Tinder с девушкой, они сходили на свидание, после чего решили зайти к нему домой.

"У нас был действительно замечательный вечер", - вспоминает парень.

"Мы перекусили в одном популярном ресторане, выпили несколько бокалов пива, а дальше пошли ко мне с бутылкой вина, чтобы посмотреть фильм", - добавляет Лиам Смит.

Далее, говорит парень, девушка вышла в туалет, а когда вернулась - "с паникой в ​​глазах" рассказала, что натворила.

По словам Лиама, окно его туалета может открываться только на небольшую щель, которую перекрывает другое стеклянное окно.

"Именно в эту "слепую зону" девушка и выбросила свое дерьмо", - отмечает парень.

Пока он искал молоток, чтобы разбить окно, его подруга решила вылезти головой вперед за "проблемным пакетом", но сама там застряла.

"Я начал волноваться и вызвал пожарную бригаду. Когда они пришли в себя, то начали вытаскивать ее из окна", - вспоминает Лиам Смит.

Image caption Лиам Смит вспомнил для ВВС обстоятельства инцидента

И хотя девушку достали невредимой, говорит парень, его ванная серьезно пострадала: "Я не жалуюсь, они сделали то, что должны были сделать".

"Проблема в том, что теперь я должен выложить 300 фунтов в окно, а для аспиранта это большой кусок месячного бюджета", - добавляет Лиам.

Через краудфандинг он попросил 200 фунтов, но ему уже прислали более 1,2 тыс.

Копірайт зображення Liam Smith Image caption Фатальное окно

Парень рассказал, что вместе с фигуранткой истории они решили разделить лишние деньги между двумя благотворительными проектами: один поддерживает пожарных, а другой - строительство и содержание смывных туалетов в развивающихся странах.

Лиам Смит рассказал, что с женщиной, которая по понятным причинам не хочет называть свое имя, он встречался еще и "кто знает, что нас ждет в будущем".

"У нас был милый вечер на втором свидании, но пока рано говорить, что она "та самая, единственная". Однако все у нас продвигается очень-очень хорошо, она милая девушка", - констатирует парень.

"В самом начале мы преодолели очень сложную проблему", - радуется Лиам Смит.

Местные пожарные подтвердили, что они получали соответствующий вызов и освободили женщину, которая застряла между окнами.

Там также отметили, что окно туалета при этом пришлось сломать.