Зарядка для ума - кто убийца?

Напрягите извилины.

Испытайте свои силы сегодняшней загадкой.

Догадайтесь, кто убийца?

Удачи!

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Загадка 5

В компании из пятерых человек один застрелил другого.

Вот что мы о них знаем.

1. Дэн вчера пробежал нью-йоркский марафон с одним из невиновных.

2. Майк считал себя фермером, прежде чем переехал в город.

3. Джефф - компьютерный гений и намерен на следующей неделе собрать Бену новый компьютер.

4. Убийце несколько дней назад ампутировали ногу.

5. Бен познакомился с Джеком полгода назад.

6. Джек не появляется на людях со дня убийства.

7. Дэн раньше много пил.

8. Несколько своих последних компьютеров Бен и Джефф собирали вместе.

9. Убийца - брат Джека. Они вместе выросли в Сиэтле.

Почувствуйте себя Шерлоком Холмсом. Назовите жертву и убийцу.

Ответ:

Джефф убил Майка.

Обратите внимание на следующее:

1. Джек не убийца, поскольку он брат убийцы.

2. Дэн не может быть убийцей, поскольку он бежал марафон, а у убийцы была ампутирована нога. Ему не удалось бы пробежать такую дистанцию сразу после операции.

3. Бен не убийца, так как он только познакомился с Джеком, а Джек и убийца выросли вместе.

4. Остаются Джефф и Майк.

Так как Джефф все еще жив (он хочет заняться сборкой нового компьютера на следующей неделе, глагол в настоящем времени), то убийца он. Майк также не вырос с Джеком. Понятно, что Джек, Дэн и Джефф все еще живы. Бен также жив, так как Джефф планирует собрать ему компьютер на будущей неделе. Из этого следует, что Джефф убил Майка.

Головоломка представлена компанией Rosetta Stone.(подробности на сайте Today Programme.)