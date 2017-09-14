В Китае умерла самая старая гигантская панда в мире

Копірайт зображення AFP Image caption Баси было 37 лет

Баси - старейшая из гигантских панд, живущих в неволе, умерла в китайской провинции Фучжоу.

Ей было 37 лет, что приравнивается к более чем 100 годам человеческой жизни.

Гигантские панды считаются символом Китая и находятся под особой защитой.

Панду нашли, когда ей было четыре или пять лет, в провинции Баси, в честь которой ее и назвали. С тех пор медведица жила в центре для панд.

В четверг все желающие могли принять участие в церемонии памяти Баси. Государственное телевидение открыло прямой эфир с места печального события.

Один из чиновников рассказал, что именно Баси вдохновила на создание талисмана первых Азиатских игр (многовидовые спортивные соревнования. - Ред.) в 1990 году.

"Она была ангелом дружбы как дома, так и за рубежом", - сказал он.