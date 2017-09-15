Зарядка для ума: какого цвета медведь?

  • 15 сентября 2017

Сможете ли вы разгадать нашу сегодняшнюю загадку?

Она не слишком хитроумная, но насколько быстро вы соображаете, чтобы правильно на нее ответить?

Желаем удачи!

Медведи Копірайт зображення Getty Images

Загадка 6

Вы отправились на задание. Вы проехали 5 км на юг, затем 5 км на запад, затем 5 км на север и оказались в том же месте, откуда начали свой путь.

Во время своего путешествия вы видели медведя. Какого цвета он был?

Ответ

Белого.

Единственное место на Земле, где вы можете проехать 5 км на юг, затем 5 на запад, затем 5 на север и оказаться там, откуда вы отправились в путь, это Северный полюс.

На Северном полюсе обитают только полярные мишки, а они белого цвета.

Эта задачка взята из вступительного экзамена в шпионское агентство Spectrum Secret Agency, в которое поступает девчонка-гений Руби Рэдфорт, героиня книжек английской писательницы Лорен Чайлд. Подробнее на сайте Today Programme.

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