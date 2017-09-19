В Китае возник спор из-за аренды секс-кукол

Копірайт зображення AFP Image caption Сервис предлагал различных персонажей, в том числе и Чудо-женщину

Китайская компания, которая предлагает аренду силиконовых кукол для сексуальных утех, приостановила свою работу через несколько дней после запуска сервиса.

Компания Touch вышла на рынок только в минувший четверг. Однако ее засыпали жалобами и критикой. Сервис предлагал пять различных типов сексуальных кукол для поденной или долгосрочной аренды в Пекине.

В своем заявлении на сервисе Weibo компания "искренне извинилась за негативную" концепцию.

Фирма отмечает, что секс - не "вульгарный" и добавляет, что продолжит работать над тем, чтобы больше людей воспользовались ее услугами.

В Touch рассказали ВВС, что в течение двух дней существования сервиса проката они увидели значительный интерес к своим услугам и получили много запросов.

"Мы подготовили 10 кукол для пробного использования", - сказала пресс-секретарь компании и добавила, что компания получила положительные отзывы от пользователей.

Копірайт зображення AFP

"Но это очень трудно в Китае", - добавили в компании.

По данным китайских СМИ, Touch просила за один день пользования секс-куклой 46 долларов.

Желающим воспользоваться услугами предлагали на выбор "китайских", "корейских" и "русских" резиновых женщин, а также персонажа фильма "Чудо-женщина" с мечом и щитом.

В своем заявлении компания отметила, что хотела сделать доступными дорогие силиконовые куклы, но признала, что сервис вызвал ожесточенный спор в обществе.

Touch отмечает, что в будущем компания будет уделять больше внимания своему "социальному долгу" и будет активно продвигать "здоровый и гармоничный сексуальный стиль жизни".