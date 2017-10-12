"Исландского единорога" хотят продать на аукционе

Копірайт зображення ERLA POREY OLAFSDOTTIR Image caption Единорога продадут, чтобы помочь местным благотворительным организациям

Есть хорошие новости для однорогого барана Эйнхирнингура, которого называют "исландским единорогом".

Баран появился в стаде фермера Эрли Пори Олафсдоттир. Его должны были отправить на бойню.

Владельцы "единорога" не воспринимали его как племенного барана, потому что он был очень худым, и планировали оставить его в живых ненадолго.

Из-за сросшихся рогов он стал всемирной сенсацией в интернете, что, возможно, спасло ему жизнь. Зоопарк Рейкьявика хотел забрать животное, но исландские правила перевозки животных запрещают это.

Однако у уникального барана появился шанс на более светлое будущее. В следующем месяце его выставят на аукцион во время праздника урожая, сообщает сайт Frettir.

Копірайт зображення ERLA POREY OLAFSDOTTIR Image caption Уникальный вид барана может спасти его от бойни

Фермер Эрла рассказала, что Эйнхирнингур провел лето в поле вместе с другими баранами, но держался отдельно.

"Я не знаю, потому ли это, что он выглядит иначе, или просто почему-то решил быть один", - сказала она изданию Iceland Monitor.

Что беспокоит г-жу Эрлу, так это тот самый единственный рог барана.

"Конечно, рог значительно вырос, и мои дети обеспокоены тем, что он в конце концов врастет ему в спину, потому что он загибается назад", - говорит она.

По ее словам, рога растянули его морду, и он постоянно кажется несколько удивленным. "Он похож на человека, совершившего подтяжку лица", - рассказала о своем баране Эрла.