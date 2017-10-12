"Исландского единорога" хотят продать на аукционе
Есть хорошие новости для однорогого барана Эйнхирнингура, которого называют "исландским единорогом".
Баран появился в стаде фермера Эрли Пори Олафсдоттир. Его должны были отправить на бойню.
Владельцы "единорога" не воспринимали его как племенного барана, потому что он был очень худым, и планировали оставить его в живых ненадолго.
Из-за сросшихся рогов он стал всемирной сенсацией в интернете, что, возможно, спасло ему жизнь. Зоопарк Рейкьявика хотел забрать животное, но исландские правила перевозки животных запрещают это.
Однако у уникального барана появился шанс на более светлое будущее. В следующем месяце его выставят на аукцион во время праздника урожая, сообщает сайт Frettir.
Фермер Эрла рассказала, что Эйнхирнингур провел лето в поле вместе с другими баранами, но держался отдельно.
"Я не знаю, потому ли это, что он выглядит иначе, или просто почему-то решил быть один", - сказала она изданию Iceland Monitor.
Что беспокоит г-жу Эрлу, так это тот самый единственный рог барана.
"Конечно, рог значительно вырос, и мои дети обеспокоены тем, что он в конце концов врастет ему в спину, потому что он загибается назад", - говорит она.
По ее словам, рога растянули его морду, и он постоянно кажется несколько удивленным. "Он похож на человека, совершившего подтяжку лица", - рассказала о своем баране Эрла.