В Италии женщине дали больничный по уходу за собакой

Копірайт зображення Alamy Image caption 12-летнему английскому сеттеру сделали операцию

В Италии женщина выиграла судебное дело за право получить оплачиваемый больничный, чтобы ухаживать за своей больной собакой.

В суде женщине, которая является академиком Римского университета Ла Сапьенца, помогали юристы организации LAV, защищающей животных.

Это первое подобное решение итальянского суда.

Судья постановил, что университет должен приравнять причину отсутствия женщины на работе к "серьезным или семейным причинам".

Академик, имя которой не называется, взяла два дня, чтобы заботиться о 12-летнем английском сеттере после того, как ему сделали операцию.

Ее адвокаты процитировали раздел итальянского законодательства, по которому люди, которые отказываются помочь страдающим животным, могут оказаться в тюрьме на срок до одного года или быть оштрафованы на сумму до 10 000 евро.

"Это значительный шаг вперед, который признает, что животные, которых держат не для получения финансовой выгоды или их работоспособности, фактически являются членами семьи", - заявил Джанлука Феличетти, президент организации LAV.

"Теперь те, кто окажется в подобной ситуации, смогут ссылаться на этот важный прецедент", - добавил он.